預防老化｜60歲男易攰記憶力變差 醫生：唔關年紀大事！7大習慣恐致衰老加速

俗語有個說法「年紀大，機器壞」，但有時老化的情況未必與年紀相關。有醫生分享一宗案例指，一名60歲男子以為自己因為年長而常常出現疲倦及記憶力變差等症狀，但經醫生檢查後發現其實與年齡無關，而是身體慢性發炎。醫生指出，有7大習慣會令身體慢性發炎，使衰老情況加速

預防老化｜60歲男易攰記憶力變差 營養功能醫學專家博仁在其facebook專頁上分享指，該名老翁表示自己記憶力變差、睡不著、全身痠痛，走幾步就喘，但表示自己已無奈認為「年紀到了就會這樣」，把身體的變化當成無法抗拒的自然規律。不過，當劉醫生看到他的檢查報告後發現，更值得關注的不是其年齡，而是發炎問題。 劉醫生指，大家長期習慣將體力衰退、關節僵硬、記憶力減退、腰圍增加等現象，全部歸咎於年齡。然而，現代醫學卻發現，許多好像老化的症狀，背後其實是身體內部一場持續進行的慢性發炎反應。

預防老化｜身體慢性發發炎如何影響身體？ 發炎本身是身體的防衛機制。當受傷、感染時，免疫系統會啟動發炎反應來清除入侵者並修復組織。這種急性發炎是短暫的、必要的、對身體有益的。問題出在發炎沒有真正結束，而是轉為持續性的、低強度的慢性狀態，他形容，就像房子裡一根沒有熄滅的香，不產生火焰，卻長時間地燻黑牆壁、傷害家具。學術界為此提出了一個專有名詞：「發炎性老化」(Inflammaging)，即代表許多老化現象，其實是慢性發炎在長時間作用下的結果。

當身體長期處於這種低度發炎狀態時，血管內皮會受損，粒線體功能會下降，神經系統也會受到影響。於是疲勞、腦霧、失眠、關節疼痛、肌肉流失、代謝失調，接二連三地出現。

預防老化｜7大習慣恐致衰老加速 劉醫生提醒，若發現最近經常覺得睡不飽、腦袋轉不動、體重愈來愈難控制，這些可能不只是「歲月不饒人」——而是身體正在用訊號告訴你：內在的發炎狀態，可能已經超標了。慢性發炎不會憑空出現，它通常是生活習慣長期累積的結果。常見的促發炎因素包括： 長期熬夜與睡眠不足

高度壓力與情緒繃緊

久坐不動的生活形態

高糖飲食與精緻澱粉攝取過多

加工食品、油炸物與含糖飲料的頻繁攝取

吸煙與過量飲酒

內臟脂肪過高(腹部肥胖)

尤其值得注意的是內臟脂肪。它不僅是儲存能量的組織，更像一座小型的發炎工廠，持續釋放發炎激素，干擾胰島素功能，進一步增加糖尿病、心血管疾病與失智症的風險。因此，腰圍的增加，不只是體態問題，更是健康的紅燈。 預防老化｜4招逆轉發炎 不過，劉醫生指出，可以從日常生活中入手，以逆轉發炎。以下4大方法是真正有效的抗老策略，往往不是依賴昂貴的保健品，而是回歸生活的基本功： 規律運動：能有效降低發炎指數。 充足睡眠：是身體修復發炎損傷的核心時間。 均衡飲食：多攝取蔬菜、水果、深海魚、堅果與橄欖油，能提供抗發炎的營養基礎。 壓力管理：讓免疫系統恢復平衡，減少過度活化。