Ariana Grande暴瘦｜否認患厭食症稱自己活得開心 一文睇清厭食症症狀、病因及治療方法

根據香港心理衛生會的資料，厭食症是一種精神病，85%患者發病時年介13至20歲之間，並更常見於演藝界及運動員，女性比男性患厭食症的機會高十倍。患者初期大部分只是以節食方式減肥，有約三分之一的患者在患病屬超重，但至正常體重仍不停節食。

Ariana Grande 暴瘦｜厭食症誘發原因

厭食症的病因有很多，其中最常見的可能因素包括社會過度推崇體態纖瘦輕盈，肥胖者往往被定形甚至遭受歧視及欺凌等；患者可能來自一個非常嚴格的家庭，追求完美主義；患者亦可能面對過大打擊或挫折，而激發厭食現象。

Ariana Grande 暴瘦｜厭食症治療

大部分厭食症患者的病識感較弱，多數否認自己有病並拒絕就醫，雖然如此，厭食症患者愈早求醫對往後的治療較理想，否則病情每況愈下就會增加治療的難度。

一旦發現問題，就須交由有經驗的的精神科醫生或心理學家作出診斷，家人亦須從旁看管以便患者定時進食充足的卡路里，治療則包括用認知方法糾正患者對食物及自己的錯誤思想；如有嚴重抑鬱或自殺傾向，醫生亦會針對狀況安排適當的住院或藥物治療。