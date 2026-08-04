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健康
出版：2026-Aug-04 15:30
更新：2026-Aug-04 15:30

Ariana Grande暴瘦｜否認患厭食症稱自己活得開心 一文睇清厭食症症狀、病因及治療方法

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Ariana Grande暴瘦｜否認患厭食症稱自己活得開心 一文睇清厭食症症狀、病因及治療方法

Ariana Grande暴瘦｜否認患厭食症稱自己活得開心 一文睇清厭食症症狀、病因及治療方法

美國歌手Ariana Grande近年身形變得極度纖瘦、肋骨明顯，與以往的形象明顯不同，令不少人擔心她是否患上厭食症，惟她本人從未承認，更指現在才是真正開心的狀態。

Ariana Grande暴瘦｜厭食症是精神病的一種？

根據香港心理衛生會的資料，厭食症是一種精神病，85%患者發病時年介1320歲之間，並更常見於演藝界及運動員，女性比男性患厭食症的機會高十倍。患者初期大部分只是以節食方式減肥，有約三分之一的患者在患病屬超重，但至正常體重仍不停節食。

Ariana Grande暴瘦｜厭食症症狀

  • 怕肥

  • 吃得太少(過分避免脂肪和醣)

  • 體重過度下降，低於正常體重85%

  • 劇烈運動

  • 閉經(連續三次或以上經期沒有來)

Ariana Grande暴瘦｜厭食症併發症

  • 頭髮脫落

  • 手腳凍冷，體溫低

  • 易頭暈、失眠

  • 精神和思維難以集中(部分病人會有偷竊行為)

  • 情緒低落，焦慮(5%病人會自殺)

  • 皮膚乾涸

  • 便秘，肚痛

  • 嚴重的情況下更會影響健康如：

  • 器官收縮

  • 關節腫脹

  • 心跳率不規則而引致心衰竭

  • 肝受損

  • 骨質疏鬆，易骨折

  • 血壓低

    • 厭食症先兆/症狀（am730製圖） 厭食症先兆/症狀，開始不與家人一起用餐（am730製圖） 厭食症先兆/症狀，突然開始揀飲擇食（am730製圖） 厭食症先兆/症狀，進食量小之外，又突然劇烈運動（am730製圖） 厭食症先兆/症狀，體重急跌（am730製圖） 厭食症先兆/症狀，專注力不足，經常疲倦（am730製圖）

    Ariana Grande暴瘦｜厭食症誘發原因

    厭食症的病因有很多，其中最常見的可能因素包括社會過度推崇體態纖瘦輕盈，肥胖者往往被定形甚至遭受歧視及欺凌等；患者可能來自一個非常嚴格的家庭，追求完美主義；患者亦可能面對過大打擊或挫折，而激發厭食現象。

    Ariana Grande暴瘦｜厭食症治療

    大部分厭食症患者的病識感較弱，多數否認自己有病並拒絕就醫，雖然如此，厭食症患者愈早求醫對往後的治療較理想，否則病情每況愈下就會增加治療的難度。

    一旦發現問題，就須交由有經驗的的精神科醫生或心理學家作出診斷，家人亦須從旁看管以便患者定時進食充足的卡路里，治療則包括用認知方法糾正患者對食物及自己的錯誤思想；如有嚴重抑鬱或自殺傾向，醫生亦會針對狀況安排適當的住院或藥物治療。

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