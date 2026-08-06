孩子是父母珍貴的禮物，父母希望給予寶寶最好的保護。很多媽媽都會選擇母乳餵哺，為寶寶提供全面而天然的營養。然而，當身體不適需要服藥時，母親都會擔憂藥物會不會影響母乳質素，甚至對孩子健康造成影響。 屈臣氏註冊藥劑師關劭颺表示，想知道哺乳期能否吃藥，要先了解母乳和藥物的關係。「我們可以從幾方面剖析哺乳期的安全用藥須知。首先，母親服用藥物後，會有多少藥量會進入分泌的乳汁(母乳)？其含量會受藥物的特性和服用劑量而影響。此外，服藥和餵哺的時間安排、母乳量的多寡，也影響藥物在母乳的含量。」

大多不會影響嬰兒 大部分經由母乳被嬰兒吸收的藥物，一般來說其濃度都不會對嬰兒造成不良影響。關劭颺指，「嬰兒的腸道亦有降解藥物的能力，而且並不是所有母乳中的物質都會被嬰兒吸收，所以母親服用的藥物對嬰兒的影響有限。」 當然，凡事有例外。「有部分藥物不能在哺乳期間使用，包括治療心率不正的Amiodarone、抗癌藥、高劑量的碘、治療躁鬱症的Lithium、輻射性藥物、口服維他命A等。當母親因病情或其他原因不可停止藥物療程時，應與主診醫生商量母乳餵哺的必要性、可行性和替代方案。同時，我們亦建議於哺乳期內服用任何藥物前，先諮詢醫生或藥劑師。」

不用任何藥物屬誤解 很多母乳餵哺的母親誤以為，避免藥物影響嬰兒的最好方法，就是母親完全不服用任何藥物，但這其實是一個常見的誤解。 關劭颺舉例，若母親患上某種細菌感染而獲醫生處方抗生素，卻因處於哺乳期而不服用藥物，便可能錯過最佳治療時機。「部分抗生素可於哺乳間使用，而且不會對寶寶造成不良影響。」如果母親生病卻沒有接受適當的治療，不但損害自身健康，更可能增加嬰兒受感染的風險。「當然，個別藥物仍須留意，如抗生素Metronidazole會令母乳變苦，或增加餵哺的難度。部分母親可能需要精神科藥物來控制病情，若自行停止用藥，反而可能對母親和嬰兒都會造成影響。」

須留意的藥物 除醫生處方藥物外，不少哺乳媽媽或忽略在社區藥房可購買的非處方藥物，也可能對嬰兒造成不良影響，當中較常見是含可待因(Codeine)的止咳藥水。即使經母乳傳遞微量可待因都有可能令嬰兒出現昏睡情況，甚至抑制中樞神經系統，影響呼吸功能。此外，部分口服通鼻塞藥物會減少母乳分泌，哺乳母親應避免使用。 關劭颺強調，「值得留意的是，傷風感冒藥通常含有多種藥用成分，購買前應向藥劑師查詢，了解相關成分對母乳餵哺的影響。部分感冒藥或暈浪丸亦含有咖啡因，英國國民保健署(NHS)建議哺乳期間每日不應攝取超過200毫克咖啡因，否則有機會令嬰兒出現焦躁不安、無法入睡等情況。」