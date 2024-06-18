11歲男童突腹痛與血便，以為食物中毒！膠囊內視鏡找出真兇

「膠囊內視鏡」可以觀察到傳統檢查方式難以達到的小腸深部，主要原理是經口吞入膠囊後，透過胃腸蠕動，使其前進來記錄消化道內部情形。

一名11歲男童日前突然腹痛難耐，並解出大量血便，家人緊急送往急診接受治療，原以為是食物中毒或是消化不良導致，經電腦斷層掃描、胃鏡、大腸鏡等多項檢查，仍找不到原因。接著進行核醫掃描檢查，影像仍不清晰。進一步安排「膠囊內視鏡」檢查，果真在遠端迴腸處發現有「梅克爾憩室」，透過腹腔鏡手術切除憩室，休養數日後，男童終於平安出院，後續門診追蹤，也無腸道出血與腹痛的情況。

台北醫學大學部立雙和醫院小兒消化科醫師鄭弘彥表示，梅克爾憩室是一種最常見的先天性胃腸道畸形，容易有出血或腸套疊的併發症，主因是在胚胎發育過程中，卵黃管退化不全，而在腸道中形成一段退化不完全的憩室，發生率為一般人口的2%。

梅克爾憩室是在胚胎發育過程中，卵黃管退化不全，而在腸道中形成一段退化不完全的憩室。

由於憩室內會有異常的胃黏膜或胰臟黏膜組織，並會分泌胃酸造成潰瘍導致腸道出血，一般可用核醫掃描進行檢查。但如果影像無法確認時，或因兒童或青少年特別容易發生不明原因的消化道出血、長期腹痛腹瀉或疑似克隆氏症(腸道發炎)等，可進一步使用呈像效果較好的膠囊內視鏡來進行檢查。

免麻醉、可隨糞便排出 找出兒童消化道不明出血原因

鄭弘彥指出，「膠囊內視鏡」可以觀察到傳統檢查方式難以達到的小腸深部，主要原理是經口吞入膠囊後，透過胃腸蠕動，使其前進來記錄消化道內部情形，每秒至少拍攝2張相片，約8小時可完成檢查，其影像會透過無線電傳輸到攜帶式接收器，藉由訊號強度來計算膠囊在體內的位置。

不少家長會擔心「孩子吞入膠囊內視鏡會不會有危險？」鄭弘彥解說，檢查期間不必住院，因此不會影響生活作息，待檢查完畢後再將攜帶式接收器交回院方進行判讀，而體內膠囊內視鏡也在會2周內隨著糞便排出體外。此項檢查方式，不需要麻醉也不會受到放射線影響，只要將膠囊內視鏡吞入即可，因此特別適合幫助兒童找出消化道不明出血的原因。

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