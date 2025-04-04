18至44歲易患踝關節炎 「1手術」保留活動度、重拾行走自由

針對踝關節炎病人，羅勝彬醫生建議，應至專業醫療院所尋求足踝專科醫生的評估與建議。

雖然踝關節退化性關節炎影響約1%的人口，發生率遠低於膝關節或髖關節，但與膝、髖關節炎多發生於老年族群不同，踝關節炎的病人年齡層相對年輕，許多病人介於18至44歲之間，由於此族群正面臨職場與家庭雙重壓力的階段，因此對個人及家庭影響較為深遠。

奇美醫院骨科部主治醫生羅勝彬指出，踝關節炎最常見的病因為創傷性關節炎，約三分之二的病例與踝關節骨折有關，另三分之一則與慢性韌帶不穩定有關。此外，類風濕性關節炎、痛風等疾病亦可能引發踝關節炎。值得注意的是，踝關節炎的病程進展速度較快，從發病到發展為末期階段僅需10至20年，導致患者迅速喪失踝關節功能。

全人工踝關節置換術 保留關節活動度

針對末期踝關節炎患者，羅勝彬醫生表示，傳統標準治療方式為踝關節融合術，透過固定踝關節來消除疼痛，特別適用於較年輕或從事重勞力工作者。然而，此術式可能帶來一系列後遺症，如鄰近關節過度使用導致關節炎提早發生，行走時步態改變。因此，近年來，全人工踝關節置換術逐漸成為替代治療選項，特別適用於年長且生活模式偏靜態的患者。

與踝關節融合術相比，全人工踝關節能夠保留關節活動度，使病人在行走時更加自然，減少對鄰近關節的負擔。