20分鐘內未瞓得著即做1件事！醫生揭5大「助眠」行為愈做愈難眠

睡前不少所謂的助眠行為，可能才是失眠的原兇？有醫生指出，平日很多聽過的「助眠」方法，其實無效之餘，更可能會令你更難入眠。例如很多人也以為在床上「硬躺」，慢慢就會入睡，而事實，若躺在床上超過20分鐘，應該及時做1件事，才有助睡眠。醫生揭有5大影響睡眠的「助眠」行為。

5大「助眠」行為愈做愈難眠 重症科醫生黃軒在其facebook專頁上分享指，夜晚最令人疲憊的不是清醒，而是閉上雙眼卻仍感受到工作的壓力。有些「助眠」的行為，例如開啟柔和的燈光、服用褪黑激素、延遲運動、強迫自己躺在床上、臨睡前飲用酒精等，其實都是影響睡眠的原兇。 1. 睡房開柔光小夜燈 微弱的光線會誤導大腦認為「尚未夜深」，從而抑制褪黑激素的分泌，使你整晚停留在淺睡的狀態。

建議：盡量保持全黑睡眠的環境；如需夜燈，選擇暖黃的低光源並使用眼罩。 2. 失眠硬躺 長時間在床上清醒會使大腦將「床」與「焦慮」聯繫起來。

建議：若20分鐘內未感到困倦，應起身做些低刺激的活動如看書、煲溫水、簡單塗鴉、聽緩慢的音樂，待感到睡意後再回到床上。