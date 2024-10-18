3大原因需要二次通波仔

「通波仔」是一項微創手術，通常是因為病人有嚴重的冠狀動脈(心臟3條主要血管)堵塞而需要進行，以球囊充氣把堵塞的位置擴張，並放置藥性支架防止該位置再收窄。然而隨著年月過去，有3大原因令病人可能需要二次通波仔，這時病人該如何抉擇呢？

心臟科專科醫生鍾一翹首先解釋何謂「嚴重堵塞」，「一般是指心臟3條主要血管之中，有一條或多於一條收窄了70%以上，便值得考慮通波仔。因為當心臟血管收窄70%以上，收窄位置所積聚的斑塊便容易剝落，引起破損，而破損會令血小板積聚形成血栓，便有可能發生急性心肌梗塞。病人或會突然在街上暈倒，或突然出現嚴重心悸劇痛，若未能即時通波仔，死亡的風險高達九成以上。」

術後徵狀紓緩甚至消失

當出現相關症狀，電腦掃描證實冠狀動脈有嚴重堵塞，為免以後突然發生上述「計時炸彈式」的發作，值得考慮安排時間通波仔，以紓緩冠狀動脈堵塞的問題。「其次，通常這類病人都是因為出現胸口不適，覺得『不夠氣』，異常疲倦，手部麻痺，頭暈等症狀而諮詢醫生；一般來說通波仔之後，心臟血管回復暢通，相關症狀也會獲得紓緩甚至消失。」鍾一翹說。