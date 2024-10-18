3大原因需要二次通波仔

「通波仔」是一項微創手術，通常是因為病人有嚴重的冠狀動脈(心臟3條主要血管)堵塞而需要進行，以球囊充氣把堵塞的位置擴張，並放置藥性支架防止該位置再收窄。然而隨著年月過去，有3大原因令病人可能需要二次通波仔，這時病人該如何抉擇呢？
心臟科專科醫生鍾一翹首先解釋何謂「嚴重堵塞」，「一般是指心臟3條主要血管之中，有一條或多於一條收窄了70%以上，便值得考慮通波仔。因為當心臟血管收窄70%以上，收窄位置所積聚的斑塊便容易剝落，引起破損，而破損會令血小板積聚形成血栓，便有可能發生急性心肌梗塞。病人或會突然在街上暈倒，或突然出現嚴重心悸劇痛，若未能即時通波仔，死亡的風險高達九成以上。」
術後徵狀紓緩甚至消失
當出現相關症狀，電腦掃描證實冠狀動脈有嚴重堵塞，為免以後突然發生上述「計時炸彈式」的發作，值得考慮安排時間通波仔，以紓緩冠狀動脈堵塞的問題。「其次，通常這類病人都是因為出現胸口不適，覺得『不夠氣』，異常疲倦，手部麻痺，頭暈等症狀而諮詢醫生；一般來說通波仔之後，心臟血管回復暢通，相關症狀也會獲得紓緩甚至消失。」鍾一翹說。
部分患者或須再做手術
鍾一翹表示，心臟科醫生每次通波仔都希望做到最好，即解決了堵塞問題，放置支架，之後病人定時服藥，戒煙、調節飲食、做足夠運動、控制體重，定期覆診，不希望需要二次通波仔。但實際上，冠心病是一種都市病，始終有部分病人需要二次通波仔，常見原因包括：
1. 長期壓力大，缺乏運動，三高及體重控制得不夠理想。
2. 到了一定年紀心臟血管出現增生，再次收窄，這是難以避免的。
3. 第一次通波仔時，血管其他位置可能只有輕微收窄，所以毋須通波仔，但經年累月後收窄變得嚴重，需要二次通波仔。
手術程序相若
二次通波仔的做法和過程基本上和第一次一樣，即使是第一次通波仔時放了支架的位置再度收窄，也可以再放一個支架。鍾一翹指，「第一次通波仔放置支架後，即使當時檢查百分百完美，支架的邊沿位置也有可能出現新的增生，繼而有較高機率在這些位置再次出現收窄和堵塞，所以需要再次通波仔和再套入一個支架。」
第二次通波仔仍是局部麻醉、微創，按照既定程序，風險並不會比第一次高。鍾一翹粗略估計，通波仔後10年左右需要二次通波仔的比率約為10%，但因為近年支架進步，通波仔後須服食的抗血小板藥或降膽固醇藥也進步，所以「翻塞」而需要二次通波仔的機率已比過往低。
注意生活習慣和運動
鍾一翹提醒，「但仍見過不少病人，因為通波仔後覺得問題已解決，要『做回自我』，沒有再注意壓力、飲食、運動，也沒有關注自己壞膽固醇、血糖等的水平，這情況下『翻塞』的風險肯定較高。所以強烈建議通過波仔的病人注意生活習慣和運動，按醫生指示服藥，盡可能避免需要再通波仔。」