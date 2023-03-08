3招復健動作 紓緩媽媽手

拇指腱鞘炎俗稱「媽媽手」，是家庭主婦很常見的疾病，多由長期勞損或創傷引起，除了媽媽外，經常用手的人士例如廚師都屬高危族群。註冊物理治療師陳啟泰指，腱鞘勞損的原因是太長時間重複使用，而出現反覆施壓受損(Repetitive strain injury)。

拇指腱鞘炎中的腱是指筋腱，而鞘則是包覆筋腱的膜。拇指中有兩條筋，一條負責提起拇指，另一條負責拇指橫向的外展，兩條筋會經過手腕骨，連接肌肉的前端至手臂中間位置。一旦勞損就會出現退化性病變，令筋內的纖維及質地瓦解，其中膠樣性病變會誘發痛楚及發炎，而膜內的滑液亦會在過程中發炎，導致疼痛及紅腫。「如果一條筋是一支牙籤的粗度，發炎時可以腫至3、4支牙籤的粗度，就算沒有腫，除了患處，疼痛範圍也可能包括拇指，甚至前臂肌肉。」

家庭主婦患病比例高

家庭主婦患病的比例較高，因生產後需照顧嬰兒，經常抱小朋友及餵奶等，如相關動作錯誤使用手腕發力，手腕亦非處於中立位，及以屈曲狀態發力，都會特別容易勞損。陳啟泰續指，哺乳媽媽的荷爾蒙會較為波動，雌激素仍處於較低水平，由於雌激素有助保護筋腱健康，及控制炎症，媽媽手會較容易出現及較難康復；另外當女性處於更年期，同樣會因荷爾蒙變化而容易患病。

3招自我測試

1. 觀察雙手手腕骨的腫脹程度，患者的手腕骨周圍會較浮腫，按壓時會感受到痛楚；

2. 拇指不能完全提直、疼痛或有聲響；

3. 拇指收於拳頭內，伸直手腕輕輕向下拉，如向下幅度比較細，而且感到痛楚，或患有拇指腱鞘炎。

盡量利用大肌肉

預防比治療更為重要，陳啟泰提醒，媽媽在抱起小朋友時應盡量利用大肌肉，手腕處於中立位，以二頭肌及肩膀肌肉發力。亦要學會「左右開弓」，雙手交替工作，避免勞損。日常亦可做伸展動作，動作如同自我測試3，維持30至60秒，每日重複幾次就可。