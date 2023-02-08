30公里戶外運動挑戰 提升精神健康

已有不少研究證實，運動對於身體可帶來很多好處，除了身手更好外，亦能夠預防多種疾病包括癌症等，亦對精神健康有正面影響。可是，逾八成港人每周運動時數不到2.5小時，未達世衛的每周建議運動量。有見及此，本地精神健康慈善機構香港心聆(Mind HK)將舉辦第六屆「為精神健康Move It」挑戰。

鼓勵建立運動習慣

是次挑戰邀請大眾於3月內完成合共30公里的戶外運動目標，鼓勵建立運動習慣，提升身心健康。另外，香港心聆也希望大家可多接觸大自然，不但能紓緩壓力和焦慮感，也有助整理思緒。

有機會贏取獎品

有興趣人士可即日起透過「Run2gather」登記，參加者能夠選擇任何能計算步數的運動作挑戰，例如沿山徑、海傍或郊野公園散步、跑步或遠足等，並將紀錄上傳到「Run2gather」手機App。於3月份完成30公里挑戰，並於4月6日前經手機App成功提交運動紀錄的參加者可獲得證書一張，更有機會贏取由lululemon送出的獎品。另一方面，參加者可選擇成為#MoveitHK的支持者，並透過是次活動為香港心聆籌款。有關捐款將用於「社區心活指南」計劃(Iact)，旨在培訓情緒輔導員，為輕微至中等精神健康問題人士，提供免費的早期精神健康支援。

香港心聆「為精神健康 Move It 2023 」

活動日期：2023年3月1日至2023年3月31日

活動網址：www.mind.org.hk/zh-hant/moveithk2023/

報名網址：https://run2gather.com/new-events/move-it-for-mental-health-2023

費用：免費