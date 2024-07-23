30歲男突然雙腳無力竟是椎間盤突出 「1治療」除病灶、隔日即可工作

30歲的魏先生體重超過100公斤，因椎間盤突出進行復健及藥物治療達半年之久，但無明顯改善。一個月前疼痛加劇，雙腳無力、頻繁跌倒，走路約5分鐘就須坐下休息，輾轉至台北慈濟醫院就醫，醫生透過磁力共振掃描，發現魏先生腰椎第四、五節約有4公分大的椎間盤突出。進而建議採用「微創脊椎內視鏡手術」治療，術後第二日魏先生就順利出院，隔日正常上班，生活也重回正軌。

椎間盤突出好發於辦公族及重訓族 嚴重恐致永久性損傷 依據衛福部數據顯示，台灣年輕人曾經患有下背痛的比例為50%，其中5%為椎間盤突出，且男生是女生的兩倍，好發於辦公族及重訓族。骨科李宜軒醫生指出，前者多因長期坐姿不良、運動量少導致脊椎退化，後者則多為運動姿勢錯誤、沒有做好運動防護。 椎間盤突出因壓迫到神經，初期症狀為痠、痛、麻，接著會影響肌肉力量，產生雙腿無力的情形，若遲遲沒有就醫，最嚴重會無法控制大小便功能，須在6至8小時內緊急手術，否則將造成神經永久性的損傷。

脊椎內視鏡手術傷口及破壞度最小 有助盡早重返正常生活 李宜軒表示，椎間盤突出約90%可透過復健、藥物等保守治療的方式改善，或進行神經阻斷術，注射藥劑麻痺神經緩解症狀，若兩到三個月皆無改善，建議進行手術摘除病灶。手術分為傳統脊椎手術、顯微脊椎手術及脊椎內視鏡手術。傳統手術會有5公分以上的傷口，出血量通常達300c.c以上，術後復原較慢；顯微脊椎手術則使用醫療顯微鏡的放大功能，縮小傷口至2至3公分，降低組織破壞程度。 李宜軒補充，脊椎內視鏡手術是近年新興的主流手術，也是傷口及破壞度最小的術式。醫生為了精準判斷下刀處，術前會透過X光影像判讀擺位及定位，使用直徑僅0.5公分的內視鏡器械，插入皮下直達患處，將壓迫神經的椎間盤摘除，傷口僅不到1公分，顯著降低術後疼痛及復發風險。