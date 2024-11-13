30歲男體重嚴重超標引糖尿病 新一代藥物成功控糖還助減重

現代醫療已經有許多新的藥物與療法可以幫助患者達成減重與血糖控制的雙重效果。然而，最根本的還是要培養健康的生活習慣，減少過量飲食與缺乏運動的情況，從根本上降低代謝疾病的風險。

一名年僅30歲年輕男性，體重高達160公斤，BMI超過40，屬於嚴重肥胖，肥胖身軀已影響日常生活，也強烈擔憂自己健康構成威脅而求診。經詳細的體檢與抽血檢查，發現他已罹患2型糖尿病，糖化血色素達到7.2%(正常值為4.0%至5.6%之間)。經服用糖尿病口服藥物，兩個月後，糖尿病獲得到良好控制，體重也減輕了7公斤，這雙重效益的突破性療法，讓該患者甚為欣喜。

澄清醫院中港院區內分泌科主治醫生黃怡文表示，肥胖與糖尿病之間有著密切的關聯，尤其是像這位年輕患者一樣的極端肥胖者，更容易發展出糖尿病、高血壓、高血脂等代謝性疾病。若不加以控制，糖尿病可能引發心血管疾病、腎病變等一系列併發症，進一步影響患者的生活質量，甚至縮短壽命。

根據多項臨床試驗的結果，該治療糖尿病藥已經被證實可以顯著降低糖化血色素，並有效減少患者的體重，特別是對於像該名患者這樣的糖尿病合併肥胖者。

經評估後，為患者選擇了適用於糖尿病第一線口服治療的GLP-1受體激動劑，透過促進胰島素分泌、減少食慾與延緩胃排空，能有效幫助患者控制血糖並達到減重效果。

新一代藥物治療＋自律管理 控制血糖缺一不可

黃怡文醫生指出，在接受新一代藥物治療兩個月後，該患者的糖化血色素從7.2%降至6.4%，顯示糖尿病已得到良好的控制，且患者體重減輕了7公斤，BMI顯著下降。這次的成功治療不僅來自於藥物的幫助，更是患者自身積極面對疾病、改變生活方式的結果。

黃怡文醫生提醒，肥胖與糖尿病的控制是長期且需要全方位管理的過程。現代醫療已經有許多新的藥物與療法可以幫助患者達成減重與血糖控制的雙重效果。然而，最根本的還是要培養健康的生活習慣，減少過量飲食與缺乏運動的情況，從根本上降低代謝疾病的風險。

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