34歲男車禍顏面變形 「顳顎關節置換術」助他恢復臉部對稱

34歲葉先生，5年前因車禍導致雙側顳顎關節粉碎性骨折，造成他顏面變形、牙齒咬合不正及下巴後縮，長期牽連下來，不但無法正常吃東西，人瘦了一大圈，也無法正常開口閉口講話，影響日常社交，更因容貌改變而嚴重自卑。

林口長庚醫院整形外科教授廖漢聰指出，顳顎關節或其周圍結構，常因為創傷、退化性病變、感染或關節內機械性問題等，造成功能異常或結構性損害，而出現顳顎關節疼痛、顎部活動受限、顎骨異常聲音、頭痛、耳痛等症狀。

顳顎關節或其周圍結構，常因為創傷、退化性病變、感染或關節內機械性問題等，造成功能異常或結構性損害，而出現顳顎關節疼痛、顎部活動受限、顎骨異常聲音、頭痛、耳痛等症狀。

「顳顎關節置換手術」 3D 列印 臉部對稱、降低感染或關節排斥風險

治療上通常是採物理治療、藥物治療及咬合板調整等保守方式，大都可有效改善病情，少數狀況嚴重者則需要靠手術治療。而患者透過「全人工顳顎關節置換手術」，臉部恢復對稱，能正常咀嚼，不再出現顳顎關節咬合異常、無力和張口受限等症狀，也沒有感染或排斥反應，整體預後優良。

廖漢聰說明，5年前術前醫療團隊先用電腦模擬規劃，以3D列印技術製作切割導引版、正顎手術導引版、咬合板及人工關節的擺放位置，再從病患耳前進行小範圍切開，去除損壞的顳顎關節部分，植入合適的顳顎關節植入物後完成修復。術後3個月病患臉部恢復對稱，開口功能達到4.5至5公分，並能正常咀嚼硬食物，術後5年追蹤，未見感染或關節排斥反應，傷口愈合良好。