34歲科技男「壓力肥」暴肥20公斤！醫揪源頭 唔少人都中

因為焦慮導致「壓力肥」的個案不在少數，十個可能就有三個。

一位34歲的科技業男性，三年前結婚，很快地就成為新手奶爸，今年喜上加喜，職場表現亮眼，被拔擢升任部門主管，常需要在半夜跟國外的廠商開視訊會議。在家庭、工作導致長期睡眠不足的狀況下，腎上腺功能開始失衡，飲食上總是以能優先取得的食物為主，如泡麵、薯片、可樂成為快速補充體力的補給品。內外壓力疊加下，一年內體重暴增20公斤，還被同事戲稱為「熊仔」。

「壓力肥」常見 2 原因 身體功能出現惡循環

肥胖專科暨家醫科醫生楊智雯解指出，在過去臨床經驗中，因為焦慮導致「壓力肥」的個案不在少數，十個可能就有三個。而壓力讓人發胖有兩大主因：

長期壓力會刺激皮質醇分泌。高濃度皮質醇會減少多巴胺的釋放、影響多巴胺受體的敏感性導致愉悅感降低，進而增加能釋放多巴胺的高脂高糖食物的慾望，形成惡性循環。 持續的壓力會導致血糖長期較高，促使胰島素過度分泌，增加胰島素阻抗。

解鈴還需繫鈴人 紓解壓力源頭

針對上述個案，楊智雯醫生透過腸道功能與荷爾蒙檢測，用科學化的數據加上飲食調整，還有協助病患找到紓壓的管道，降低壓力荷爾蒙的影響，也讓這名家庭事業兩頭燒的科技業上班族，體重在一個月內穩定下降4%，也更知道該怎麼吃對食物，守護健康。