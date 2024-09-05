35歲壯男被機台壓傷手掌 「鏡像治療」助恢復功能

一名35歲陳先生在工作中不慎發生意外，被機台壓傷手掌，在接受相關治療後，傷口復原良好，不過手部的肌力、握力及耐力等都還沒恢復到可工作的程度，因此陳先生被轉介到衛生福利部南投醫院復健科，安排鏡像治療等個人化的工作強化訓練，加強手部能力，以利之後的工作銜接。
手傷是常見職災高達39% 需長期復健恢復手部功能
勞動部職業安全衛生署於2020年職業災害統計全產業受傷部位分析結果顯示，手部受傷比例高達39%，是一種常見的職業災害，尤其是在需要使用手部進行精細或重複動作的工作中。這些傷害可能包括割傷、燒傷、壓傷或擦傷等，嚴重者可能需要手術或長期的康復治療來恢復手部功能。
鏡像治療 促進神經系統重新組織和功能恢復
而鏡像治療(Mirror Therapy)是一種神經復健技術(neuro-rehabilitation technique)，常應用於中風復建、手部受傷或手術後復原和神經損傷訓練。其基本原理是通過一個鏡子，創造一個視覺上的鏡像，病人藉由觀察健康手臂的動作代表性地反映在受傷的手部位置上，進而活化產生相同動作的腦神經迴路，幫助患者重建對受損手部的感知和控制。
視個人需求搭配其他療法 助恢復運動功能
南投醫院職業治療師郭恩芸表示，鏡像治療的應用包括：
- 疼痛管理：通過鏡像治療可以減少患者對受傷手部的疼痛感知，這有助於改善生活質量和康復進程。
- 運動功能恢復：鏡像治療可以幫助患者重建對受損手部的運動控制和協調，促進手部功能的恢復。
- 神經塑形：透過創造視覺上的鏡像，鏡像治療有助於促進大腦中與運動功能和感覺知覺相關的神經路徑的重新組織和修復。
雖然鏡像治療在一些手部傷害的復原中顯示出潛在的效果，但其效果因人而異，並不適用於所有情況。因此，在應用鏡像治療之前，患者應接受全面的評估，以確定其是否適合這種治療方法，並且通常會結合其他傳統的物理治療或職業治療方法，以達到最佳的康復效果。
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