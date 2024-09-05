35歲壯男被機台壓傷手掌 「鏡像治療」助恢復功能

鏡像治療在一些手部傷害的復原中顯示出潛在的效果，但其效果因人而異，並不適用於所有情況。

一名35歲陳先生在工作中不慎發生意外，被機台壓傷手掌，在接受相關治療後，傷口復原良好，不過手部的肌力、握力及耐力等都還沒恢復到可工作的程度，因此陳先生被轉介到衛生福利部南投醫院復健科，安排鏡像治療等個人化的工作強化訓練，加強手部能力，以利之後的工作銜接。

手傷是常見職災高達 39% 需長期復健恢復手部功能

勞動部職業安全衛生署於2020年職業災害統計全產業受傷部位分析結果顯示，手部受傷比例高達39%，是一種常見的職業災害，尤其是在需要使用手部進行精細或重複動作的工作中。這些傷害可能包括割傷、燒傷、壓傷或擦傷等，嚴重者可能需要手術或長期的康復治療來恢復手部功能。

鏡像治療 促進神經系統重新組織和功能恢復

而鏡像治療(Mirror Therapy)是一種神經復健技術(neuro-rehabilitation technique)，常應用於中風復建、手部受傷或手術後復原和神經損傷訓練。其基本原理是通過一個鏡子，創造一個視覺上的鏡像，病人藉由觀察健康手臂的動作代表性地反映在受傷的手部位置上，進而活化產生相同動作的腦神經迴路，幫助患者重建對受損手部的感知和控制。