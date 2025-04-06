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健康
2025-04-06 18:30:00

38歲乳癌婦憂乳房切除外觀變化 「1新重建技術」助找回自然胸形

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乳癌病人在接受部分乳房切除手術後，若切除範圍超過20%，通常會有較明顯的外觀缺損或變形的後遺症。

乳癌病人在接受部分乳房切除手術後，若切除範圍超過20%，通常會有較明顯的外觀缺損或變形的後遺症。

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38歲的張女士確診乳癌，擔心接受部分乳房切除手術後，因外觀變化影響自信，而猶豫不決、延遲療程。在朋友的鼓勵之下，至乳房醫學中心求診，經與醫生充分討論後，決定接受大網膜自體皮瓣重建手術。術後迅速恢復加上自然的胸形，讓她重新找回自信。

乳房切除手術 外觀易出現變形後遺症

乳癌病人在接受部分乳房切除手術後，若切除範圍超過20%，通常會有較明顯的外觀缺損或變形的後遺症。傳統游離皮瓣重建手術可能會因血流供應不足而影響皮瓣存活率。而大網膜自體皮瓣重建技術是目前國際間新興的自體乳房重建方式。

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在接受部分乳房切除手術後，若切除範圍超過20%，通常會有較明顯的外觀缺損或變形的後遺症。

在接受部分乳房切除手術後，若切除範圍超過20%，通常會有較明顯的外觀缺損或變形的後遺症。

大網膜自體皮瓣重建 安全且恢復快

新竹臺大分院乳房外科黃祥瑋醫生指出，大網膜具有良好的血流循環，能確保皮瓣存活，並大幅降低手術風險。手術由雙主治醫生共同執行，可顯著縮短手術時間，提高安全性。

更值得注意的是，病人術後當天即可下床自由活動，加速恢復進程，提升生活品質。

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術中螢光影像導引技術輔助顯示血流狀況 提升成功率

新竹臺大分院大腸直腸外科張凱行醫生進一步指出，為提升手術的安全性與準確，特別引進術中螢光影像導引技術。該技術利用螢光顯影劑，即時顯示皮瓣的血液循環狀況，幫助醫生準確判斷皮瓣的血流供應。透過這項技術，醫生能預測皮瓣是否有壞死的風險，減少術後併發症，確保手術結果更加理想。這項技術已在國際間廣泛應用，對於提升乳房重建的成功率具有重要意義。

【本文獲「健康醫療網」授權轉載。】

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