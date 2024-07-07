38歲男含糖飲料當水飲「腳水腫」要洗腎！學識炎夏解渴3大招

糖尿病不再是老年人的專屬病症，即使是年輕人也有可能罹患。

38歲的阿俊，平時無吸煙、酗酒不良習慣，惟喜歡吃高糖、高油的食物，每天都把含糖飲料當水喝，廿幾歲就發現血糖偏高，但也都不以為意。直到去年，雙腳漸漸水腫，呼吸愈來愈喘，就醫檢查發現已經腎衰竭，需要透過血液透析維持腎臟功能。

含糖飲料對身體傷害多 罹患這些疾病風險增

台北慈濟醫院腎臟內科醫生王奕淳指出，文獻統計調查顯示，在台灣每十個人中就有一個患有糖尿病；而在糖尿病患者中，每七個人就有一個患有糖尿病引起的腎病，目前台灣已經超過8萬人洗腎，其中將近一半是糖尿病相關。

含糖飲料的主要成分多為精緻糖、奶精及化學香料等，不僅熱量高且對身體多有傷害，包括增加肥胖、代謝症候群機會，同時使血壓、血糖、血脂升高，增加心血管疾病、糖尿病與腎臟病罹患風險。