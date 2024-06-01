39歲香香公主愈嚟愈後生 被讚KEEP得好 全靠1物逆齡抗衰老

前華姐冠軍岑麗香憑著一股獨有的仙氣及燦爛的笑容，獲封香香公主稱號。自2016年下嫁男友成為靚靚人妻，並誕下兩位小王子後，香香公主便漸漸淡出幕前，專心在家相夫教子。不經不覺間，香香公主已是39歲，但依然明艷照人，仙氣不減，完全不失當年參選華姐的風采！最近，她更復出拍攝廣告即使直踩12小時，依然狀態大勇，精神飽滿。 香香公主大談逆齡秘訣 香香公主直言身體狀態及精神狀態對於維持逆齡都相當重要，「講到Keep Fit，除左皮膚外表，自己身體狀態同心態都好緊要！無論係工作定照顧小朋友，都需要無限energy先配合到，所以我都會用好多唔同方法keep fit自己，保持身體健康，時刻ready有精神活力。」

因此，香香公主閒時除了做運動及勤護膚外，亦會服食營養補充品，內外全面幫助身體抗衰逆齡。在一次偶然的機會下，香香接觸到【草姬NMN 24000+】， 她服用後7天已經感覺到睡眠質素變好，持續服用發現身體各方面包括體能、精神力、腦轉數甚至皮膚狀態都得到改善。而且【草姬NMN 24000+】仲有針對亞洲人細胞同DNA嘅科研實證，證實配方：NMN+高破壁靈芝孢子可以令到88%細胞更抗氧年輕！有科研數據支持，食落都更有信心！

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