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健康
2024-06-01 10:00:00

39歲香香公主愈嚟愈後生 被讚KEEP得好 全靠1物逆齡抗衰老

資料由客戶提供

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39歲香香公主愈嚟愈後生 被讚KEEP得好 全靠1物逆齡抗衰老

39歲香香公主愈嚟愈後生 被讚KEEP得好 全靠1物逆齡抗衰老

前華姐冠軍岑麗香憑著一股獨有的仙氣及燦爛的笑容，獲封香香公主稱號。自2016年下嫁男友成為靚靚人妻，並誕下兩位小王子後，香香公主便漸漸淡出幕前，專心在家相夫教子。不經不覺間，香香公主已是39歲，但依然明艷照人，仙氣不減，完全不失當年參選華姐的風采！最近，她更復出拍攝廣告即使直踩12小時，依然狀態大勇，精神飽滿。

香香公主大談逆齡秘訣

香香公主直言身體狀態及精神狀態對於維持逆齡都相當重要，「講到Keep Fit，除左皮膚外表，自己身體狀態同心態都好緊要！無論係工作定照顧小朋友，都需要無限energy先配合到，所以我都會用好多唔同方法keep fit自己，保持身體健康，時刻ready有精神活力。」

香香廣告拍攝花絮，直踩12小時精神依然飽滿

香香廣告拍攝花絮，直踩12小時精神依然飽滿

因此，香香公主閒時除了做運動及勤護膚外，亦會服食營養補充品，內外全面幫助身體抗衰逆齡。在一次偶然的機會下，香香接觸到【草姬NMN 24000+】，

她服用後7天已經感覺到睡眠質素變好，持續服用發現身體各方面包括體能、精神力、腦轉數甚至皮膚狀態都得到改善。而且【草姬NMN 24000+】仲有針對亞洲人細胞同DNA嘅科研實證，證實配方：NMN+高破壁靈芝孢子可以令到88%細胞更抗氧年輕！有科研數據支持，食落都更有信心！

香香：我嘅逆齡Choice?係草姬NMN强效版

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雙重抗老科研實證配方 全面抗衰逆齡

【草姬NMN24000+】的獨特配方結合了24000mg NMN98%+破壁靈芝孢子，每粒有400mgNMN，而且純度超過99%，可以做到內修復外屏障，雙重抗衰老功效！

科學園科研權威報告證實「NMN+破壁靈芝孢子」抗老協同效應

【草姬NMN24000+】有針對亞洲人細胞同DNA科研實證，證實配方可以產生人體細胞抗衰老協同效應，比單一NMN配方更優勝。

草姬科學園生物科技團隊進行了為期半年的生物科研，針對亞洲人細胞及DNA，研究NMN結合破壁靈芝孢子的抗衰老功效，實證88%亞洲人細胞因抗氧化而變得年輕，80%亞洲人細胞內的DNA形成保護，達致修復DNA的作用。

科學園科研權威報告

【草姬NMN24000+】獲專業權威認同「NMN+靈芝」配方可協同抗老

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專業權威認同

註冊藥劑師Rex 建議選購 獨立鋁箔排裝NMN保穩定性

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細胞生物學博士Dr. Lai：【NMN+破壁靈芝孢子】88%細胞更抗氧年輕

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註冊營養師Vin Ip建議每日攝取400mg或以上NMN

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【草姬NMN24000+】獲用家服食調查報告數據支持

亞洲用家服食調查報告

【草姬NMN24000+】於萬寧及其官網、各草姬門市以及ZINOMALL官網有售

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◆草姬科學園生物科研團隊2022研究數據

▼草姬NMN+ 2022年亞洲用家認同的服食調查報告數據

△用家產品分享，見效時間及效果因人而異。

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