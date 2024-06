39歲香香公主愈嚟愈後生 被讚KEEP得好 全靠1物逆齡抗衰老

【草姬 NMN24000+ 】獲專業權威認同「 NMN+ 靈芝」配方可協同抗老

想一試【草姬NMN24000+】年輕逆齡效果?由2024年6月7日至6月20日期間到萬寧分店或萬寧官網購買,即可享限時優惠:單盒價$1,480 (原價:$1,980), 於指定推廣員分店購買更可享特別加碼優惠!即刻把握機會到萬寧選購啦!

📍銷售點:

🔸萬寧及其官網

+Result is tested by the in-house laboratory of manufacturer.

◆草姬科學園生物科研團隊2022研究數據

▼草姬NMN+ 2022年亞洲用家認同的服食調查報告數據

△用家產品分享,見效時間及效果因人而異。