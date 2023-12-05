40天內只喝蒸餾純水 美國養生法「唯水禁食」安全嗎？

近年許多國外健康機構提倡「唯水禁食」健康養身法，在5至40天禁食期間內僅飲用蒸餾純水。然而，以斷食來提升健康是否安全呢？台大公衛學院教授陳秀熙率領團隊於《健康智慧生活圈》直播節目探討禁食，以美國加州真北健康照護中心為例，從科學角度提供「唯水禁食」健康效應及安全性實證，顯示斷食對全身器官組織產生反應、影響腸道組織結構，也為部分疾病治療提供曙光。

減少食物增加水分攝取

影集《養生好不好：斷食》舉了2間斷食健康中心分別作為正反例子：真北健康中心和坦格伍德健康中心。美國加州住宿型機構真北健康照護中心，創辦人提倡一種斷水飲食法，減少食物而增加水分攝取，提升體內代謝；另外，真北健康中心也提供舒適的環境及看護讓參與者能放心斷食，也有醫師定時追蹤身體狀況。

而坦格伍德健康中心看起更像是渡假村，但沒有看護及醫生來保全斷食者的安全和健康。導致斷食者被發現倒在酒吧石階上，送醫後發現腦部重創，幾天後不治身亡。坦格伍德健康中心也有其他的斷食者，因為斷食導致血壓、血糖不穩而導致跌倒、受傷的情況。關於斷食的隱憂，科學界提出許多疑問，斷食是否能作為提升健康或治療的手段，仍需要科學上的實證。