40歲大腦始退化 近半中年人現早期認知能力變化

年老後想維持生活質素，除了要在退休前好好計劃，大腦的保養也不能忽視。最新一項調查發現，有49%受訪的40至60歲港人出現早期認知能力變化，而40至44歲的人士中更有逾五成。腦神經科專科醫生李至南指，早於40歲起，大腦就會開始老化，認知能力亦會開始衰退，提醒大家應由日常生活開始多元護腦。 認知障礙症在本港十分常見，更有部分人早於40歲起已經發病，每10個70歲或以上的長者中，就有一名患者；而3名85歲以上長者中，就有一人是患者。

近七成無預防 40至44歲最多 香港民意研究所受委託，今月8至15日以網上問卷向572名40至60歲的市民調查，了解港人對認知衰退的擔憂及預防。結果發現，有73%受訪者擔心隨年齡增長而出現認知衰退，雖有72%認為認知衰退有方法預防或減慢，但有68%未曾為此而採取任何措施。 民研主席及行政總裁鍾庭耀指，受訪者普遍認為認知衰退在50至69歲發生，但受訪者進行認知能力自我篩查問卷(AD8)後，最多人出現早期認知能力變化的組別是40至44歲，有52%，其次為50至54歲(49%)及55至60歲(47%)，而整體則有49%。最多人認為認知能力下降與年齡漸長有關，達九成，其次為壓力大/精神緊張及睡眠不足，分別是54及49%。