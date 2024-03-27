40歲大腦始退化 近半中年人現早期認知能力變化

年老後想維持生活質素，除了要在退休前好好計劃，大腦的保養也不能忽視。最新一項調查發現，有49%受訪的40至60歲港人出現早期認知能力變化，而40至44歲的人士中更有逾五成。腦神經科專科醫生李至南指，早於40歲起，大腦就會開始老化，認知能力亦會開始衰退，提醒大家應由日常生活開始多元護腦。
認知障礙症在本港十分常見，更有部分人早於40歲起已經發病，每10個70歲或以上的長者中，就有一名患者；而3名85歲以上長者中，就有一人是患者。
近七成無預防 40至44歲最多
香港民意研究所受委託，今月8至15日以網上問卷向572名40至60歲的市民調查，了解港人對認知衰退的擔憂及預防。結果發現，有73%受訪者擔心隨年齡增長而出現認知衰退，雖有72%認為認知衰退有方法預防或減慢，但有68%未曾為此而採取任何措施。
民研主席及行政總裁鍾庭耀指，受訪者普遍認為認知衰退在50至69歲發生，但受訪者進行認知能力自我篩查問卷(AD8)後，最多人出現早期認知能力變化的組別是40至44歲，有52%，其次為50至54歲(49%)及55至60歲(47%)，而整體則有49%。最多人認為認知能力下降與年齡漸長有關，達九成，其次為壓力大/精神緊張及睡眠不足，分別是54及49%。
認知衰退的誤解
不少人在感染新冠肺炎後出現腦霧，更有22%受訪者將認知衰退症狀歸咎於新冠肺炎或長新冠。李至南指，腦霧的持續時間較短，只會短期及輕微影響記憶及導致思考減慢等，如症狀持續一至兩個月，而且愈來愈嚴重，則可能是認知衰退，建議盡早求醫。
另一個關於認知衰退的誤解，是補充NMN、果仁、紅酒及朱古力等有助延緩病情。李至南解釋，NMN及朱古力暫未有大型研究證實效果，坊間的果仁含有大量鹽分，也不建議食太多；飲紅酒雖可輕微降低認知障礙症的風險，但醫學界普遍認為其弊多於利，飲太多可能有反效果。想保養好大腦，其實應從日常生活開始。
美國有研究指出，攝取不同的維他命及礦物質也有助促進大腦健康，惟現代人飲食難以均衡。李至南建議，可考慮服用多種維他命及礦物質的補充劑，但要注意避免過量。
認知障礙症在現時仍無法根治，但只要在早期發現，就可減輕及延緩病情，幫助患者維持生活質素。李至南提醒，市民應定期進行認知能力自我篩查，尤其是高風險因素人士，包括有家族史、三高、腦損傷歷史、飲酒過量等。如家人或朋友出現認知行為轉變，也要帶他們及早求醫。