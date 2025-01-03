40歲男子見心翳手痺 抽血見豬油血 血管垃圾超標 即睇1日常習慣穩血管健康

40歲阿光（化名）某天突然感心翳、手臂麻痺，因而求醫，抽血檢查時發現，血液表面有一層厚厚的油脂，俗稱「豬油血」。經醫生診斷後發現，其血管垃圾嚴重超標，隨時引發嚴重心血管危機。

心血管問題堪稱是都市人殺手，眾所周知心血管積聚過多肥油垃圾會導致心血管問題，而其中一大成因正是日常飲食不均衡，當中有20%肥油垃圾來自飲食習慣，其餘80%源於新陳代謝減慢。

盤點 3 大賀年派對三高飲食陷阱

除夕倒數夜加上臨近農曆新年假期，相信大家都會出席大大小小的賀年派對，家中長輩更會準備各式各樣的賀年應節食品，稍一不神隨時墜入三高飲食陷阱，以下3大食品大家就需要多加留意︰

1. 新年常食盆菜 : 豬皮、豬腩肉、燒鴨等

新年常食盆菜中含有不少致肥陷阱，例如︰燒鴨 133 kcal/件、豬皮 104 kcal/件，豬皮、豬腩肉、燒鴨等食物脂肪含量較高，加上在烹調過程中加入大量調味料和醃料，令卡路里增多，建議大家少吃為妙。

2. 薄餅 Pizza

千萬不要以為薄餅用上海鮮等脂肪較低的食材卡路里就會較低，因為添加了千島醬等醬汁，單一個千島醬海鮮薄餅約284 kcal/片，若然薄餅上有芝士、辣肉腸、豬肉粒、牛肉粒、 火腿等，卡路里亦為較高。