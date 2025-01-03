40歲男子見心翳手痺 抽血見豬油血 血管垃圾超標 即睇1日常習慣穩血管健康

40歲阿光（化名）某天突然感心翳、手臂麻痺，因而求醫，抽血檢查時發現，血液表面有一層厚厚的油脂，俗稱「豬油血」。經醫生診斷後發現，其血管垃圾嚴重超標，隨時引發嚴重心血管危機。
心血管問題堪稱是都市人殺手，眾所周知心血管積聚過多肥油垃圾會導致心血管問題，而其中一大成因正是日常飲食不均衡，當中有20%肥油垃圾來自飲食習慣，其餘80%源於新陳代謝減慢。
盤點3大賀年派對三高飲食陷阱
除夕倒數夜加上臨近農曆新年假期，相信大家都會出席大大小小的賀年派對，家中長輩更會準備各式各樣的賀年應節食品，稍一不神隨時墜入三高飲食陷阱，以下3大食品大家就需要多加留意︰
1. 新年常食盆菜 : 豬皮、豬腩肉、燒鴨等
新年常食盆菜中含有不少致肥陷阱，例如︰燒鴨 133 kcal/件、豬皮 104 kcal/件，豬皮、豬腩肉、燒鴨等食物脂肪含量較高，加上在烹調過程中加入大量調味料和醃料，令卡路里增多，建議大家少吃為妙。
2. 薄餅Pizza
千萬不要以為薄餅用上海鮮等脂肪較低的食材卡路里就會較低，因為添加了千島醬等醬汁，單一個千島醬海鮮薄餅約284 kcal/片，若然薄餅上有芝士、辣肉腸、豬肉粒、牛肉粒、 火腿等，卡路里亦為較高。
3. 意粉
意粉對於關注健康人士而言是一款不錯的主食選擇，不過若然用上醬汁、油烹調，就會令意粉卡路里大增。
輕鬆掃走血管垃圾 全靠複方三七
在拜年以及節日聚會期間，少不免要進食高糖、高鈉、高熱量食物，除了控制份量外，更可以服用天然保健品，以維持心血管健康。在中醫角度而言，要有效清走血管垃圾就要靠「血管清道夫」—雲南文山三七。然而，三七微溫易上火，單食三七可能熱上加熱，不適合體質偏熱的人士服用 ；若然同時加入微寒丹參性質更溫和，胃寒人士均可服用，科研實證複方三七比單一三七清肥油垃圾效能高3倍**。
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維特健靈「脈通三七」獨有且適合大眾體質的複方三效CardioMax配方，蘊含3大護心血管成分，有效清走血管肥油垃圾，改善心翳、手痺等三高心血管徵狀，三重昇華維持血管暢通︰
1. 雲南文山三七
三七中含有效活性成分活性皂苷，強效清除血管垃圾。同時維持血液流通，保持心、腦等重要器官的血流量，有效預防心血管問題。
2. 丹參
被《神農本草經》列為上藥，可保持血管彈性，有助活血袪瘀，促進血液循環，並改善微循環，降低血液黏稠度，保護心血管系統。
3. 山楂
增加血管彈性及柔軟度且保護心肌，改善血液流動。
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**China Journal of Chinese Materia Medica, Vol 27, No.8 (2002)，丹參、三七比例為1比10
*根據香港醫護學會，47名受訪用家之產品意見調查結果。 (2024 )
#此產品沒有根據《藥劑業及毒藥條例》或《中醫藥條例》註冊。 為此產品作出的任何聲稱亦沒有為進行該等註冊而接受評核。此產品並不供作診斷、治療或預防任何疾病之用。