44歲婦人乳房小潰瘍半年變巨大腫瘤 就醫確診「惡性乳癌轉移肺肝骨」

44歲陳女士是家庭主婦，一年半前發現右側乳房有顆如栗子般小潰瘍傷口，她不以為意，自行以藥膏塗抹，但未見好轉，就開始尋求中草藥偏方自行抹藥，症狀不但未改善還惡化擴大，短短半年腫塊已經大到如變形巨大釋迦，且持續潰瘍滲血，導致衣服一穿上身就被沾濕沾髒，甚至傷口痛到無法走路，家人不斷勸說都堅持不求醫，直到一年前因為喘不過氣被兒子送到醫院急診，才發現乳癌末期轉肺部導致肋膜積水，不但確診惡性乳癌還轉移到肺肝骨。

乳癌年輕化趨勢 需積極參與篩檢並養成自我檢查習慣 臺中醫院一般外科暨乳房外科醫生楊聖睿指出，乳癌一直高居女性癌症發生率第一名，死亡率也高居第三名，值得注意的是「乳癌初期(零到一期)常常不會有症狀，婦女朋友在適合篩檢的年齡一定要積極做乳房篩檢，每月月經過後5到10天內自我檢查，才能即早診斷以及治療！

乳癌有年輕化 及時切片檢查、積極治療避免憾事 楊聖睿醫生表示，亞洲女性好發乳癌年齡是45至64歲，但因近年乳癌有年輕化趨勢，碰過最年輕乳癌患者只有28歲。今天個案患者接受切片檢查，證實癌細胞屬於HER2陽性，立即幫她安排雙標靶合併化學治療，才治療兩個月就讓如巨大釋迦般的腫瘤結痂，肋膜積水也獲得控制，不但呼吸順暢還可以自行走路，讓她重拾生機，目前仍穩定持續接受治療中。