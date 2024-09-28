5個簡單運動 對抗年長肌肉流失

不少長者可能因為不同原因，例如年長、患病，甚至因為疫情少郁動，有感力氣、活動能力大不如前。事實日常只要做5個簡單運動，就可以幫你保住肌肉，輕輕鬆鬆到處走，就好像後生了20年！

抗阻力訓練 研究指出，由40歲左右開始，肌肉重量和力量就會逐年下降，到60歲之後下降速度大為加劇，如果沒有足夠肌力，行動或需要用拐杖、容易跌倒。幸而有適當的抗阻力訓練，12星期就可以對抗肌肉流失。阻力的大小可以隨訓練而循序漸進地增加，不過，持之之恆比起運動強度更加重要。

運動 4 ：掌上壓 上半身也要強化，其中一個最好的運動是掌上壓，能夠訓練胸肌、三頭肌及肩三角肌，幫助日常推及上舉的動作，也可穩定核心肌肉。 以手掌和腳尖支撐身體，手掌略闊於肩膊，保持身體和腳成一直線，挺胸收腹。 手肘慢慢屈曲至 90 度，手臂與身體夾角約 45 至度。 胸肌、三頭肌發力，將身體撐起。 重複以上動作，身體往下時吸氣，撐起時呼氣。做 15 次為一組，做 2 至 3 組。 退階動作：長者運動｜推力訓練 瞓醒起身、晾衫都輕鬆啲