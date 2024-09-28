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健康
2024-09-28 11:30:12

5個簡單運動 對抗年長肌肉流失

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長者運動
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不少長者可能因為不同原因，例如年長、患病，甚至因為疫情少郁動，有感力氣、活動能力大不如前。事實日常只要做5個簡單運動，就可以幫你保住肌肉，輕輕鬆鬆到處走，就好像後生了20年！

抗阻力訓練

研究指出，由40歲左右開始，肌肉重量和力量就會逐年下降，到60歲之後下降速度大為加劇，如果沒有足夠肌力，行動或需要用拐杖、容易跌倒。幸而有適當的抗阻力訓練，12星期就可以對抗肌肉流失。阻力的大小可以隨訓練而循序漸進地增加，不過，持之之恆比起運動強度更加重要。

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深蹲

深蹲可訓練下肢肌肉。

運動一：深蹲

深蹲訓練四頭肌及臀大肌，幫助我們行走〉上樓梯及由坐的時候站起，也會強化核心和背後肌肉，助應付日常拿重物。最初可以先做椅子慢慢站起、慢慢坐下的動作，能夠輕鬆做到時，就做正常的深蹲，日後可以拿著啞鈴做。

教學：健身｜深蹲、平板支撐、熊爬等4個簡單快捷小運動 訓練平衡力燃燒熱量

捲腹

捲腹可練到核心肌肉，有助維持良好姿勢及穩定性。

運動二：捲腹

針對腹部的訓練，有助維持良好姿勢、減少腰背痛。

教學：【居家運動】3個動作 操靚腹肌

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弓箭步下蹲

弓箭步下蹲與深蹲同樣有益，更可練到平衡力。

運動三：弓箭步下蹲

好處與深蹲相近，另外也有助增加骨質密度、強化髖、膝及踝關節，提升平衡力。

教學：大腿訓練｜深蹲外3招健身操腳 減少膝關節及腰部受傷風險

掌上壓

掌上壓可練上肢肌力。

運動4：掌上壓

上半身也要強化，其中一個最好的運動是掌上壓，能夠訓練胸肌、三頭肌及肩三角肌，幫助日常推及上舉的動作，也可穩定核心肌肉。

  1. 以手掌和腳尖支撐身體，手掌略闊於肩膊，保持身體和腳成一直線，挺胸收腹。
  2. 手肘慢慢屈曲至90度，手臂與身體夾角約45至度。
  3. 胸肌、三頭肌發力，將身體撐起。
  4. 重複以上動作，身體往下時吸氣，撐起時呼氣。做15次為一組，做23組。

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橋式

橋式是長者的運動能力指標。

運動5：橋式

其中一個長者的運動能力指標，如果一次可做10至20次，代表你有足夠的力量作日常活動，例如起床、行走、上樓梯等。

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