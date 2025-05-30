5月30日世界多發性硬化症關懷日！疲倦、眼花別輕視 醫教辨識生活中復發警號

多發性硬化症(Multiple Sclerosis, MS)是一種中樞神經系統自體免疫疾病，常見於20至40歲的青壯年族群，由於症狀多變且復發不定，病友在穩定控制病情後，常會對突發的不適掉以輕心，以為只是太累、壓力大或睡眠不足所致，導致錯失急性治療的黃金時間。 醫生提醒，多發性硬化症復發的症狀每次可能都不同，若有不明原因的不適感，應觀察2至3天，若無明顯改善，務必及早就醫，避免病情惡化，造成神經不可逆傷害。

每次復發症狀都可能不同 提早分辨才能把握黃金治療期 臺北榮民總醫院神經醫學中心周邊神經科廖翊筑主任指出，多發性硬化症復發的症狀每次可能都不一樣，最典型的是視神經炎，患者可能在兩三天內突然覺得某一隻眼睛視力模糊、色彩變得灰灰的，有時還會感到眼球轉動時出現疼痛，這種情況下可先遮住一隻眼觀察，若明顯感覺與另一側不同，就可能是視神經發炎的早期表現。除了視力問題，也有患者是大腦病灶導致的半邊身體麻木、像中風一樣的症狀；或是脊髓發炎造成身體麻、無力、甚至排尿困難。這些症狀通常是慢慢出現，但若兩三天內變得明顯，就應提高警覺，盡快就醫。 廖翊筑主任也提醒病友留意兩個初步判斷方式：一是這次的不適是否與以往相同，例如過去曾經手腳麻，現在又出現相同部位麻木，未必代表是新發作；但若出現完全沒發生過的症狀，如視力模糊或新部位的異常，就要特別注意；二是觀察是否惡化，例如走路變得不穩、突然需要人攙扶，就不應再拖延回診時機。 針對急性復發的處理，廖翊筑主任說明，目前標準治療以高劑量類固醇靜脈注射為主，需住院處理；若症狀較輕微，醫生也可能考慮開立口服類固醇藥物後在門診追蹤治療，觀察症狀用藥後是否緩解。多發性硬化症急性復發若能及早介入治療，恢復效果會比較好，但如果等到一兩個月後才處理，通常療效就會打折扣。 廖醫生也分享，在門診中常遇到病友因為年輕、不願承認自己有多發性硬化症而陷入觀望，「但其實能早點確診是好事，因為現在有很多藥物可以選擇，療效好、副作用小。」醫生鼓勵病友將多發性硬化症視為可控的慢性病，只要妥善治療，和一般人一樣工作、生活並不是難事。

從頭到腳自我檢查 熟悉身體變化才能及早發現及早治療 中山醫學大學附設醫院神經科范英琦醫生指出，多發性硬化症無雖法治癒，但可透過「疾病調控療法(Disease-Modifying Therapy)」降低復發風險、延緩神經系統惡化。范英琦醫生說明，目前治療藥物選擇相當多元，包括干擾素、口服藥物等，會根據病友的實際狀況與生活習慣進行調整與搭配。除了定期覆診與規律治療，范英琦醫生也建議病友日常應建立自我觀察機制，提早發現病情變化，建議病友每天早上花幾分鐘快速檢查身體狀況，從頭到腳逐一留意，就算是曾發作過的部位。若右手感覺正常是10分、左手本來是8分，某天突然掉到5分，就是需要求診檢查的警號，神經系統的損傷若拖延太久，復原難度會顯著增加，因此不能輕忽早期變化。 在實務上，許多病友雖能及早察覺身體變化，卻因治療方式不夠便利而難以長期配合，進而影響病情穩定。范英琦醫生指出，治療能否持續，往往與生活形態息息相關，因此在確診後除了啟動藥物，也應與病人充分討論適合的治療方式，讓療程能真正融入日常。醫生分享曾照顧一位手部截肢的病友，因無法每日自行施打針劑，每兩日都需至醫院，請護理人員協助打針，日常生活全被綁在往返家中和醫院的行程，長期壓力沉重。經醫病討論後改以新型口服藥物治療，不僅病況穩定，生活也逐漸回到正軌。范醫生分享：「他跟我說，這讓他可以正常工作、照顧家人，甚至交了女朋友，他本來覺得自己沒用，現在卻能擁有完整的生活，這讓我很感動。」 范英琦醫生最後提醒，多發性硬化症雖然無法痊癒，但是一個可以被長期控制的疾病。許多剛確診的病友與家屬，會在前一兩個月陷入焦慮、懷疑甚至失落，但經過對疾病的了解與穩定治療，多數人都能重新找到生活的節奏，目前的治療選擇非常多元，醫療團隊手上也有許多不同機轉的「武器」可供搭配使用，有任何疑慮都可以回診討論，醫療團隊會一起協助找到最適合的治療方式。

用理解和行動支持多發性硬化症病友 讓關懷不只一天 在5月30日世界多發性硬化症關懷日之際，醫生提醒社會大眾，多發性硬化症雖然是罕見疾病，但並不代表遙不可及。目前已有完整的診斷與治療，病友若能及早察覺身體異常、主動尋求協助，就有機會穩定控制病情、重拾生活節奏，期盼更多人能認識這項疾病、給予理解與支持，讓多發性硬化症病友們在人生的路上，不再因疾病而孤單。 【本文獲「健康醫療網」授權轉載。】