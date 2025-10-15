54歲男股動脈95%狹窄「創新技術」成功打通阻塞血管

IVL屬於近年引進的創新血管介入技術，可更精準處理複雜鈣化病變，避免傳統方法可能導致的血管破裂或不完全擴張。

一名54歲男性，長期受周邊動脈閉塞疾病(PAOD)困擾，右下肢股動脈出現95%狹窄並伴隨嚴重鈣化，且有慢性潰瘍與感染風險。新竹臺大分院心臟血管內科潘恆宇醫生表示，經血管超聲波與血管造影確認後，心臟血管內科團隊進行「血管內震波碎石術」(Intravascular Lithotripsy, IVL)技術，手術過程中使用多款氣球，包括IVL氣球，在右股動脈進行多次脈衝碎石與擴張，成功恢復血流，無明顯再狹窄或併發症。經外科清創與抗生素治療後，病人出院時傷口穩定，生活品質顯著提升。

潘恆宇醫生表示，IVL屬於近年引進的創新血管介入技術，可更精準處理複雜鈣化病變，避免傳統方法可能導致的血管破裂或不完全擴張。這項技術為PAOD病人提供新的治療選擇，特別適合無法耐受外科手術的高風險族群。IVL不僅適用於下肢動脈，還可擴及其他周邊血管疾病，預期將惠及更多心血管病人。

IVL 是一種創新血管介入 可改善頑固鈣化狹窄降低併發症

潘恆宇醫生說明，IVL技術是一種創新血管介入方法，利用專門設計的氣球發射高頻聲波脈衝，精準碎裂血管壁上的鈣化沉積物，同時避免損傷周圍軟組織。相較傳統氣球擴張或支架置入，IVL可改善頑固鈣化狹窄，降低併發症風險，並提升血流通暢度。

該技術已在國際上廣泛應用於冠狀動脈及周邊動脈疾病治療，尤其適合糖尿病或腎臟病病人常見的嚴重鈣化案例。他也提醒，若有下肢疼痛、麻木或走路不適等症狀，建議及早就醫，可降低併發症與截肢風險。

【本文獲「健康醫療網」授權轉載。】