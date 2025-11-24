55歲男腹瀉腰痛揭患胰臟癌 八成人診斷時已末期 醫生揭1類人要小心

腹瀉腰痛竟是患上癌症？有醫生分享一宗案例指，一名55歲男子突然出現腹瀉症狀，並且有右側腰背痠痛問題，經檢查後發現患上胰臟癌。醫生指出，有八成的患者被診斷出有胰臟癌時都已經是末期，不能用手術治療。醫生指出，有1類人多加小心，應定期進行檢查。

腹瀉腰痛揭患胰臟癌

胰臟科醫生林相宏在其facebook專頁上分享指，該名男子是糖尿病患者，有定時服藥。不過，近一星期突然出現腹瀉，每天3次，並合併右側腰背痠痛。此外，可能是因為腹瀉過多，其小便顏色變深，於是求醫急診治療。經抽血檢查後，發現他除了黃疸以外，其胰臟發炎指標也升高。再經斷層掃描後，發現男子胰臟頭部有腫瘤，並侵犯到膽管，引致黃疸，且肝臟也出現腫瘤陰影。最終活組織檢查顯示為胰臟癌第四期。

八成患者診斷時已屆末期

林醫生指出，最近發現的胰臟癌個案多數都是合併腹部和腰背的症狀，原因是胰臟位於身體的後腹腔，靠近背部的中間脊椎，所以不適感通常表現為不明顯的疼痛或不舒服。他表示，該案例在臨床上，相似的故事並不少見。大約70%的早期胰臟癌患者並無明顯症狀，有八成症狀的患者通常在診斷時已經是3期以後，無法進行手術。他指出，這個情況正是胰臟癌的可怕之處。

