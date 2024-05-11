6旬婦女頻尿多年「每晚夜尿4次」！「脛神經刺激術」導入治療改善

60歲的洪女士，多年來頻尿讓她相當困擾，約每隔30至40分鐘就想上廁所解尿，且覺得解不乾淨。尤其平躺時會有尿急感，夜尿3至4次讓她睡眠嚴重受影響。經醫生診察，認為洪女士罹患的是膀胱過動症，之後開立口服藥物，效果卻非常有限，而衍生的口乾、嚴重便秘等藥物副作用，更讓她難以忍受，非常沮喪，一度要放棄治療。

膀胱過動症 這些人是高危險族群 據研究統計，膀胱過動症的盛行率約18.6%，女性盛行率高於男性，推估台灣膀胱過動症的人口，約428萬人。中國醫藥大學附設醫院臺北分院泌尿科鄒頡龍醫生(兼中國附醫泌尿部婦女泌尿科主任)指出，一般成人膀胱的尿液容量約400至 500毫升，正常的膀胱運作是等尿液累積至某程度，再透過神經傳遞使大腦產生尿意，接著經由膀胱肌肉的收縮將尿液排出。如果膀胱僅儲存了小量尿液就開始傳遞排尿訊號，產生尿意和不正常地收縮，就稱為「膀胱過動症」。 而40歲以上的女性、肥胖、曾經反覆泌尿道感染、攝護腺疾病、有飲酒習慣的人，是膀胱過動症的高危險族群。

傳統藥物治療副作用難忍受 脛神經刺激術新選擇 鄒頡龍主任說，治療膀胱過動症，除了行為治療，一般是採藥物治療，傳統「抗膽鹼藥物」有口乾、便秘等副作用，讓許多病人難以忍受而無法持續接受治療。而「脛神經刺激術」則是以超細針微侵入，刺激足部的脛神經為主，但是拿捏的角度和微電流，需要非常精準。 鄒頡龍主任分析，「足部脛神經」與「控制排尿的神經」都緣起於「骨盆神經根」，因此透過經皮電針刺激脛神經，可以達到調節膀胱功能的效果。方法是使用非常細的針插入腳踝內側，連接電刺激的儀器。療程持續30分鐘，每個星期一次。最大的好處是微侵入性，使用超細針(直徑約0.23毫米)，入針時多數病人沒有明顯疼痛。