6旬男子反覆腹痛半年 腸活檢一驗竟是「結核菌」惹禍

結核菌存在於大自然中，很多人幼時感染後潛伏在體內未發病，但年長或免疫力下降時就可能發病。

一名60歲男性近半年反覆腹痛，體重不僅輕了10公斤，最近3個月更三度腸阻塞送急診，其中一次切除阻塞腸子，從活檢中找出結核菌才知道是腸結核作祟。

幼時感染未發病 年長、免疫力低易引起腸道結核

臺中醫院肝膽腸胃科醫生吳明駿指出，結核菌存在於大自然中，很多人幼時感染後潛伏在體內未發病，但年長或免疫力下降時就可能發病。可是結核菌不只會在肺部，還可能跑到腸子裡。

吳明駿說明，肺外結核佔所有結核病約10%，其中腸結核佔所有結核病的1%至3%，臨床上並不少見，推測可能與糖尿病、肝腎疾病、或免疫抑制劑與抗癌藥物的使用有關。除了腸道，腦、心、肝、消化道、腎、腹膜、淋巴、及骨隨等重要器官也可能感染結核菌。