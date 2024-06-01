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健康
2024-06-01 14:30:20

6旬男子反覆腹痛半年 腸活檢一驗竟是「結核菌」惹禍

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肚痛

結核菌存在於大自然中，很多人幼時感染後潛伏在體內未發病，但年長或免疫力下降時就可能發病。

一名60歲男性近半年反覆腹痛，體重不僅輕了10公斤，最近3個月更三度腸阻塞送急診，其中一次切除阻塞腸子，從活檢中找出結核菌才知道是腸結核作祟。

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幼時感染未發病 年長、免疫力低易引起腸道結核

臺中醫院肝膽腸胃科醫生吳明駿指出，結核菌存在於大自然中，很多人幼時感染後潛伏在體內未發病，但年長或免疫力下降時就可能發病。可是結核菌不只會在肺部，還可能跑到腸子裡。

吳明駿說明，肺外結核佔所有結核病約10%，其中腸結核佔所有結核病的1%3%，臨床上並不少見，推測可能與糖尿病、肝腎疾病、或免疫抑制劑與抗癌藥物的使用有關。除了腸道，腦、心、肝、消化道、腎、腹膜、淋巴、及骨隨等重要器官也可能感染結核菌。

結核菌

除了腸道，腦、心、肝、消化道、腎、腹膜、淋巴、及骨隨等重要器官也可能感染結核菌。

體重減輕、貧血、腹痛超過3個月 勿拖延盡快就醫

吳明駿提醒，腸道結核的症狀包括腹痛、食慾不振、腸胃出血、發燒、盜汗、或體重減輕等，正確診斷並不容易。如果發現體重減輕、貧血、腹痛超過三個月以上，經治療症狀未緩解，應盡速找專科醫師進一步診斷。

腹部斷層掃描

患者應完整接受抗結核藥物治療6個月，並於治療完成後接受追蹤性的腸鏡和影像檢查，避免復發。

務必完成療程6個月 持續監察阻復發

吳明駿說明，腸結核只要未感染到肺部，就沒有空氣與飛沫傳染的風險，治療方式則與肺結核相同，患者應完整接受抗結核藥物治療6個月，並於治療完成後接受追蹤性的腸鏡和影像檢查，避免復發。

【本文獲「健康醫療網」授權轉載。】

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