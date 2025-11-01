60歲以上半數受退化性關節炎煎熬 「高頻熱凝療法」精準止痛

85歲黃先生患有退化性膝關節炎超過10年，關節嚴重變形、疼痛難耐，長年來嘗試藥物治療、復康、關節內注射類固醇與玻尿酸等多種非手術治療，效果皆有限。台北慈濟醫院骨科李宜軒醫生評估，黃先生的狀況已符合換人工關節的條件，但考慮年紀及手術風險，黃先生與家屬還是優先選擇其他治療及止痛方式。李宜軒醫生以「高頻熱凝療法」緩解黃先生的疼痛，治療一周後，黃先生的疼痛減輕七至八成，也順利恢復行走能力。

退化性關節炎年輕化 姿勢、運動皆會影響 根據台灣統計，退化性關節炎盛行率隨年齡增加而升高，60歲以上者約有半數受影響，女性罹病機率高於男性，且有年輕化趨勢。李宜軒醫生指出，現今五十出頭就出現膝關節骨刺或關節磨損的患者數量提升，多與不正確的運動姿勢、劇烈運動造成的過度磨損，或完全缺乏運動、肌肉萎縮有關。 以階段性退化 摩擦出聲、疼痛、軟骨磨損、關節面臨置換 疾病初期症狀多以關節出現「喀拉喀拉」的摩擦聲響、長時間站立或行走後痠軟為主，中期會出現活動時疼痛、關節活動度下降，進入中後期，疼痛甚至在休息時也持續存在。晚期患者由於膝關節軟骨已完全磨損，骨頭與骨頭直接摩擦，即可能面臨膝關節提早退化，最終需要進行人工關節置換手術。