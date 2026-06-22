控制壞膽固醇 減心腦血管病再病發風險

冠心病及中風等心腦血管病可以毫無先兆，對於曾病發的患者來說，如何控制壞膽固醇，避免病發尤其重要。心臟科專科醫生李英華表示，曾中風的患者需控制壞膽固醇（LDL）指數至1.4mmol/L以下，較無病史人士嚴格近一倍，大部分患者未能靠飲食及運動達標，需配合藥物治療。如患者服用一線他汀類藥物或口服藥物後療效不彰，可考慮接受PCSK9抑制劑針劑治療。PCSK9抑制劑可降壞膽固醇5成，可長達每月或每半年注射1次，大大提升患者用藥依從性。 壞膽固醇過高 —— 心腦血管病發元兇之一

壞膽固醇過高是引致心腦血管病發的元兇之一。許多人壞膽固醇過高卻並無任何不適，亦沒有做身體檢查，在毫無徵兆下突然病發亦甚為常見。事實上，壞膽固醇過高十分普遍，根據香港衞生署的健康調查，本港15至84歲人士，半數患有高膽固醇血症，而心臟病及腦血管病更位列主要死因第3及第4位。而不少患者在病發後身體大不如前，在復康路上一旦掉以輕心，隨時再度病發。 首次中風後二次中風風險增、更嚴重 以中風為例，研究指出，患者在首次中風後5年內二次中風風險為30%，中風比率為一般人的9倍。李醫生指：「一般而言，二次中風的嚴重程度及死亡率均較首次中風為高，這或由於患者身體機能較中風前虛弱，增加出現併發症風險。另外，患者在經歷首次中風後，其腦部未受影響細胞數目或已減少，例如首次中風的位置為左邊大腦，而二次中風則損害到右邊大腦，那麼患者兩邊大腦均造成損害，故此其病情及對身體的影響均較嚴重，死亡率亦較高。」

中風後需更嚴格控制壞膽固醇 妥善控制壞膽固醇指數有效減低二次病發風險。李醫生指：「醫學界趨向更嚴格管控壞膽固醇。歐洲心臟病學會（ESC）於2024年公佈指引，建議曾中風患者將壞膽固醇指數降至低於1.4mmol/L，較非中風人士嚴格近一倍，從而降低二次中風風險。」 李醫生引述一名約50歲的男性患者，積極控制飲食仍未能有效控制壞膽固醇水平，一度高達4.3mmol/L，及後不幸再次突發中度缺血性中風，身體機能自此大受影響。唯李醫生提醒，中風後更要嚴格控制壞膽固醇水平，若不幸二次中風，情況或更差。

難靠戒口及運動控制壞膽固醇 部分心臟病患者以為即使壞膽固醇未能受控，接受「通波仔」手術即可。李醫生解釋，「通波仔」手術僅可解決局部血管阻塞，未能消除壞膽固醇過高等根本風險因素。因此患者仍需嚴格控制壞膽固醇。不過，鑒於心腦血管病患者需遵從更嚴格的壞膽固醇指標，大部分患者均難以單憑戒口及運動達標，需配合藥物治療。 藥物有效降低壞膽固醇 本港常用降膽固醇藥物分為三類，包括常用傳統一線他汀類藥物（Statins），而對於服用傳統藥物後療效不彰的患者，可考慮加入或轉服其他口服藥物，以至PCSK9抑制劑針劑治療。三類藥物中，他汀類藥物為第一線治療，可抑制肝臟製造膽固醇、減少血管發炎，減低急性心臟病發的風險。若使用一線治療後，「壞」膽固醇指數仍超過理想目標水平，可考慮加入其他口服藥物及PCSK9抑制劑針劑治療加以控制，前者可抑制腸道吸收膽固醇，後者則可指示肝臟從血液中回收多餘的膽固醇。

PCSK9抑制劑可降壞膽固醇5成 PCSK9抑制劑打破了傳統口服藥物的局限與不足。由於口服藥物需每天服用，部分患者或不能按時服藥。相對而言，針劑PCSK9抑制劑只需每兩星期、每月、或每半年注射一次，可提升用藥依從性。臨床研究顯示，新一代PCSK9抑制劑可有效降低壞膽固醇指數達50%以上。PCSK9針劑的用法簡單方便，通常採取皮下注射，整體安全性良好，參與研究的患者大多副作用輕微且短暫，最常見不良反應為注射部位短暫不適。 李醫生引述一名60多歲的男性患者，壞膽固醇過高，沉積在血管壁上，形成斑塊，導致血管硬化和狹窄，需接受「通波仔」。心臟手術期間，由於部分血管內鈣化致嚴重阻塞，球囊和支架難以進入阻塞位置，增加手術難度。猶幸採用旋磨技術及衝擊波清除鈣化物，手術得以順利完成。

患者術後一直服用口服降膽固醇藥物，唯未能有效令壞膽固醇降至理想水平，及後加上PCSK9抑制劑針劑的治療，逐步將壞膽固醇控制至理想水平。