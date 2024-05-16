63歲周華健「重摔倒地」！長者跌倒骨折2大類如何治療？

63歲「國民歌王」周華健近期參加演唱會因天雨路滑不慎滑倒，整個人重摔倒地！（圖／F®ederick ©hua維基百科）

63歲「國民歌王」周華健唱紅《花心》、《朋友》等經典歌曲，近期參加演唱會因天雨路滑不慎滑倒，整個人重摔倒地！光田醫院骨科部主治醫生謝逸樵表示，長者常見的跌倒骨折有兩大類，「脊椎壓迫性骨折」建議穿著背架或灌骨漿治療；「髖部骨折」較為複雜嚴重，需進行手術並搭配背架。呼籲長者日常生活中緩慢行走、補充鈣質，才能遠離跌倒危機。

影片曝光後，許多粉絲擔心不已，周華健發文報平安「輕輕摔了一跤，沒事！謝謝大家的關心，天雨路滑，人人小心！今天演出雨停了，已經是最棒的狀態！總之，我好好的，請大家放心！」

周華健5日在大陸江蘇結束拼盤演唱會後，由於當時下雨，路面濕滑，他行走到一半突然滑倒，人字形躺下雙腳朝天，背部及臀部重摔在地，面露痛苦表情。一旁工作人員見狀立刻上前攙扶，並送往醫院確認傷勢。周華健經醫生診斷並無大礙，僅有些微的擦傷和瘀青。

跌倒是造成65歲以上長者受傷住院和急症的最主要原因，其發生率亦隨年齡增加而隨之提高，跌倒引起的身體傷害，重則骨折或頭部外傷，增加罹病率和死亡率。

每 6 位長者就有 1 人跌倒

根據台灣國民健康署2013年國民健康訪問調查發現，65歲以上長者自述過去一年跌倒比率為16.5%，跌傷且有就醫者比率為8%。跌倒是造成65歲以上長者受傷住院和急症的最主要原因，其發生率亦隨年齡增加而隨之提高，跌倒引起的身體傷害，重則骨折或頭部外傷，增加罹病率和死亡率。

謝逸樵表示，長者的骨質相較年輕人更疏鬆，一旦跌倒或滑倒，容易造成骨折，最常見的例如脊椎骨的壓迫性骨折或是髖部骨折，都會造成病人的疼痛與行動不便。

脊椎壓迫性骨折

患者須穿著背架，避免整個椎體繼續塌陷，活動雖受限，但可達到止痛的效果，另可搭配止痛藥物。

嚴重疼痛者，建議進行「骨水泥灌漿椎體整型術」，俗稱「灌骨漿」，將化學物質骨水泥灌入脊椎的椎體內，支撐脆弱的脊椎，減輕患者的疼痛，促使患者回復正常的生活機能。

若嚴重裂到後側，會造成整個椎柱不穩定，需進一步進行「腰椎鋼釘固定手術」，俗稱打釘子，但此類較為少見，大部分進行灌骨漿即能改善。

髖部骨折

髖部骨折的治療較為複雜，由於骨折形態多變，須依不同的形態進行不同的治療，原則上都會以開刀為主。而且髖部會影響下肢承受重量，是相當重要的部位，就算沒有明顯移位，只有裂一條骨折線，仍建議開刀治療。

患者術後3個月內須穿著背架保護脊椎，有需要可進行骨質密度檢查，符合骨質疏鬆條件者，還可輔助使用骨質疏鬆用藥。