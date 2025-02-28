63歲婦旅遊途中呼吸喘險喪命　就醫驚見「3條冠狀動脈」嚴重堵塞

家住台北的63歲顏小姐去年赴花蓮旅遊時，突感呼吸喘不過氣，性命危在旦夕，被送往醫院急救。醫生為顏小姐置放血管支架，打通心血管後，她的肺水腫症狀獲得改善，後續顏小姐也選擇來回北宜，追蹤心臟狀況。
呼吸喘原因多 恐是嚴重心臟血管疾病
呼吸喘症狀原因除了可能是呼吸道或肺部疾病，也有一部分病人經檢查後發現為心臟衰竭引起之急性肺水腫，是嚴重心臟血管疾病的表現，如顏女就是其中一例。
羅東博愛醫院心血管內科徐仁德醫生表示，顏女的冠狀動脈3條嚴重堵塞，其中一條阻塞100%、兩條阻塞70%，使得心臟功能已經不到正常人的一半，必須透過介入性心導管手術才能完整治療。考量顏小姐心臟負荷能力有限、血管也出現硬化，在醫療團隊的評估下，心導管手術分兩階段進行。三條血管分二次放入支架，並觀察血流恢復順暢、心臟缺氧程度減少，手術才算大功告成。
用心整合護理 持續關懷病患
然而，在半年後一次追蹤發現，顏女心臟出現心肌缺氧的狀況。心臟衰竭護理團隊認為，顏女因重拾旅遊與生活樂趣，飲食變得較無節制導致血糖飆高，才會誘發心肌缺氧。此次為透過門診執行心肺復健時，由復健師發現心電圖有異常變化後馬上通知個案經理，並立即提出異常點讓醫療團隊及早揪出問題，發現冠狀動脈2條又有嚴重堵塞，為左前降支動脈分支阻塞99%、另外右冠狀動脈阻塞70%，故計劃安排另一次心導管支架放置治療，並輔以藥物治療、飲食指導，成功防堵顏小姐再次發生心肌梗塞的風險。
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