88歲急性心肌梗塞命懸一線 「微型心室輔助」成功救命

新竹臺大分院近日在微型心室輔助裝置支持下，成功完成一例高風險冠狀動脈介入治療，協助88歲急性心肌梗塞病人度過生命危機。新竹臺大分院心臟內科李志國主任表示，對心臟功能不佳或冠狀動脈病灶複雜的病人而言，藉由機械性循環輔助裝置提供穩定血流，可在更安全條件下完成複雜介入治療，提升治療成功率並改善預後。

高齡合併多重心臟疾病 治療風險極高 李志國主任指出，此次救治的 88 歲男性因胸悶、呼吸困難及下肢水腫至急診就醫，確診為非 ST 段上升型心肌梗塞(NSTEMI)。病人左心室射出分率僅 30%，合併中度二尖瓣倒流、肺動脈高壓，且過往曾因嚴重傳導阻滯植入心律調節器，使治療決策更具挑戰性。

微型心室輔助支持下完成複雜介入治療 本次手術由心臟內科連朕緯醫生主刀，冠狀動脈攝影顯示病人左主幹、前降支與左迴旋支均有高度狹窄，且血管鈣化嚴重，無論心導管或外科手術風險皆極高。經團隊討論後，選擇微型心室輔助循環支持下進行介入治療。

術後恢復良好 心臟功能明顯改善 連朕緯醫生指出，手術中以旋磨鑽頭處理鈣化病變，並在血管內超聲波導引下，於左主幹分叉處，依循國際治療指引，置放三支藥物塗層支架，全程血流動力穩定。病人術後無重大併發症，住院9日順利出院，術後一個月檢查顯示左心室射出分率提升至45%。