7個長者2個生蛇 疫苗接種計劃助減醫療開支

香港人口老化成趨勢，各種長期病都會增加醫療負擔，而帶狀疱疹(生蛇)亦是其中之一，也可能為患者帶來嚴重後遺症或併發症。感染及傳染病科專科醫生曾祈殷建議，當局可從預防著手，推行帶狀疱疹疫苗接種計劃，提升市健康之餘亦減低日後醫療負擔。 生蛇其實是由水痘病毒引發的病症，曾患水痘人士，水痘病毒會潛藏體內，到免疫力下降時就會再次變得活躍，引發帶狀疱疹。曾祈殷表示，「本港39歲以上人士有97%曾感染水痘，而外國文獻指每3人就有1人一生中有可能生蛇，潛在生蛇人數極高；而人體免疫力會隨年齡下降，50歲以上即屬高危群組，所有長期病、壓力、家族病史、新冠感染都會增加風險。值得一提是，生蛇可重複發生，並非一生人只會生一次蛇。」

或致嚴重併發症 生蛇早期會有皮膚疼痛、灼熱或刺痛感，部分患者痛感強烈；數天後開始出現紅疹、起水泡，最後結痂，歷時2至4周。然而對患者來說，生蛇的痛楚或之後的後遺神經痛，往往會影響其睡眠、心情及日常活動。曾祈殷補充，「後遺神經痛在三成患者中出現，可困擾1個月至超過1年不等，嚴重影響患者生活。此外，如生蛇上眼，甚至可永久影響視力；亦因為生蛇引起身體的炎症反應，潛在腦炎、肺炎、肝炎、心臟病及中風風險。」

曾祈殷指，近期曾有生蛇個案影響面部神經線，「患者出現頭暈、面部麻痺、未能閉眼、吞嚥因難、耳仔痛的徵狀，最初懷疑中風，及後發現耳道內外出現水泡，檢驗後確定生蛇，結果要結合耳鼻喉科、言語治療和物理治療處理病情。」 有效減少生蛇個案 美國數據指出，每位住院生蛇患者的平均醫療開支可接近四萬港元，而本港每年有超過1,000個生蛇住院個案，醫療負擔相當沉重。香港醫院藥劑師學會會長崔俊明藥劑師認為，及時治療和及早預防同樣重要，「出紅疹的72小時內用藥有助減少併發症風險，而接種疫苗則可預防生蛇。」本港現時有兩種帶狀疱疹疫苗，包括減活疫苗(ZVL)及重組疫苗(RZV)，今年本地最新分析研究發現，若沒有廣泛疫苗接種下，50歲或以上人士每7人就有2人生蛇，每20人有1人出現後遺神經痛，每100人有1人生蛇上眼。若RZV疫苗接種率達四成，即可減少近四分一生蛇個案，後遺神經痛及生蛇上眼亦有所減少。若比較兩款疫苗，研究發現RZV可減少的生蛇數目，比ZVL的多4.3倍，RZV效果較佳。