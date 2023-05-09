7成新冠康復者患「長新冠」 持續肌肉痛、關節痛、頭痛　原來係「長新冠」？ 忍痛不吃藥 分分鐘引發情緒困擾

疫情過後，生活看似逐漸恢復正常。但原來「長新冠」仍然影響着不少人的日常生活。根據世界衛生組織（WHO）的資訊，全球有10至20%2的新冠康復者，有機會繼續受到新冠病毒病的中長期影響，這些影響又稱為「長新冠」」（Long COVID）。常見的「長新冠」症狀2有持續咳嗽、記憶力下降、容易疲倦等。但其實除了上述症狀，原來持續痛症^亦是「長新冠」的一種，例如持續頭痛、肌肉痛、關節痛等。當痛症持續反覆出現，影響日常生活和工作時，就必須要立即止痛，否則跌進「疼痛週期」，不但影響情緒，更會令痛症加劇！
76%1康復者患「長新冠」 持續痛症常被人忽略
截至2023年1月，政府公布大約有2883萬香港人曾感染2019冠狀病毒，數據僅顯示呈報個案，相信還有許多未上報的個案，實際確診人數可能遠超288萬人。中大醫學院就曾在本地進行研究，調查顯示有76%1的新冠康復者，在康復後6個月內曾出現不同的「長新冠」症狀，顯示「長新冠」問題普遍存在，且影響着市民的日常生活。
根據世衛資料，「長新冠」常見症狀2包括疲勞、呼吸急促、注意力不集中、失眠、持續咳嗽、味覺喪失等。長新冠症狀因人而異，也會隨時間改變，症狀持續數周到數個月不等。
在「長新冠」不同的症狀中，持續痛症是非常容易被人忽略的症狀之一。世衛表示^，莫明持續地肌肉痛、關節痛及頭痛，有機會是「長新冠」引起。痛症的出現有機會影響日常生活，例如無法專注工作、無法做粗重活，甚至連家頭細務、親子活動都無法專心及順利地進行。若不及時處理痛症，以為「忍下就唔痛」、「抖陣就冇事」，任由痛症持續反覆地出現，則可能會掉進「疼痛週期^」！ 忍痛影響睡眠及情緒，積累的負面情緒又再度令痛感加劇！不想這個「疼痛週期」變成惡性循環，便要懂得立即止痛。
世衛建議撲熱息痛 有效紓緩「長新冠」引起的痛症^
不少長新冠患者，會選擇以中藥或服用保健品來調理身體。但說到痛症，則未必能以中藥立即緩解到。世衞建議服用撲熱息痛，可以紓緩長新冠引起的痛症^，撲熱息痛在醫學界活躍多年，安全性受醫學界認可**。
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有痛莫再忍，要正視痛症，避免墮入「疼痛週期」的惡性循環，盡快回歸正常生活！
2 WHO. Coronavirus disease (COVID-19): Post COVID-19 condition Q & A published on 28 March 2023
3 香港特別行政區政府新聞公佈. 立法會二十一題：應對2019冠狀病毒病的措施。2023年2月8日。
** 根據國際醫學指引
+ Drug Dev Ind Pharm. 2011
++ 每次服食1000mg. Clinical therapeutics. 2013
# 必理痛活性成分為撲熱息痛，須按專業醫護人員或產品標籤指示服用。肝腎病患者，須於服用產品前，先諮詢醫生意見。
^ WHO. Support for rehabilitation: self-management after COVID-19-related illness, second edition. WHO/EURO:2021-855-40590-59892.
*根據尼爾森公司 1995年2月-2020年1月，IQVIA 2020年2月-2023年1月止痛藥藥片/膠囊零售調查報告，必理痛連續28年全港止痛藥藥片/膠囊銷量及銷售額冠軍。
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