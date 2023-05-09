7成新冠康復者患「長新冠」 持續肌肉痛、關節痛、頭痛　原來係「長新冠」？ 忍痛不吃藥 分分鐘引發情緒困擾

疫情過後，生活看似逐漸恢復正常。但原來「長新冠」仍然影響着不少人的日常生活。根據世界衛生組織（WHO）的資訊，全球有10至20%2的新冠康復者，有機會繼續受到新冠病毒病的中長期影響，這些影響又稱為「長新冠」」（Long COVID）。常見的「長新冠」症狀2有持續咳嗽、記憶力下降、容易疲倦等。但其實除了上述症狀，原來持續痛症^亦是「長新冠」的一種，例如持續頭痛、肌肉痛、關節痛等。當痛症持續反覆出現，影響日常生活和工作時，就必須要立即止痛，否則跌進「疼痛週期」，不但影響情緒，更會令痛症加劇！

76%1康復者患「長新冠」 持續痛症常被人忽略

截至2023年1月，政府公布大約有2883萬香港人曾感染2019冠狀病毒，數據僅顯示呈報個案，相信還有許多未上報的個案，實際確診人數可能遠超288萬人。中大醫學院就曾在本地進行研究，調查顯示有76%1的新冠康復者，在康復後6個月內曾出現不同的「長新冠」症狀，顯示「長新冠」問題普遍存在，且影響着市民的日常生活。

根據世衛資料，「長新冠」常見症狀2包括疲勞、呼吸急促、注意力不集中、失眠、持續咳嗽、味覺喪失等。長新冠症狀因人而異，也會隨時間改變，症狀持續數周到數個月不等。