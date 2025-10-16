70歲男生理年齡僅55歲 瞓教時要夠黑夠靜？醫生揭7大抗衰老秘訣

年齡只是一個數字，真實的健康情況如何才是重點。有醫生指出，一名男子已年屆70歲，但測試後發現生理年齡只有55歲，比真實年齡年輕15歲。醫生指出，之所以能夠逆齡，並非依賴神奇的藥物，而是將「科學習慣」真正融入日常生活中。抗衰老並不是遙不可及的夢想，而是可以用科學方法來延緩衰老，他指出，有7大抗衰老秘訣，其中包括睡眠時環境要足夠漆黑和安靜，對延緩衰老也有一定幫助。

7大抗衰老秘訣 營養功能醫學專家劉博仁醫生在其faceook專頁上分享指，他在門診中遇到該名男子，並形容他精神奕奕，聲音洪亮，展現出剛剛完成健身運動的充沛的活力。而其生理年齡透過端粒測試顯示僅約55歲。劉醫生認為，可見出抗衰老是可以透過日常習慣所達到。以下習慣涵蓋了飲食、睡眠、運動及心態，提供全面的科學方法來延緩衰老： 1. 均衡飲食：選擇正確的食物 以地中海飲食為基礎，這些食物富含抗氧化劑及植物化學物質，能有效降低慢性發炎，保護血管及腦部健康。

建議：進食豐富的蔬菜、水果、全穀類、堅果、豆類、橄欖油及深海魚類。 2. 補充高品質蛋白質 肌少症是衰老的主要威脅之一。蛋白質是維持肌肉及免疫系統功能的基本成分。

建議：每日每公斤體重攝取1.0至1.2克蛋白質，來源可選擇魚類、蛋類、豆類及優質肉類。 3. 規律運動 運動不僅能改善外觀，更能啟動粒線體的活性。 建議： 結合有氧運動(如快走、慢跑、游泳)以提升心肺功能，

並進行阻力訓練(如重量訓練)以維護肌力和骨密度。

此外，柔軟度訓練(如瑜伽、普拉提)可降低跌倒和受傷的風險。



4. 高品質睡眠 深度睡眠如同大腦的「清洗機」，能清除廢物與自由基，同時修復細胞及粒線體。

若睡眠不足，就會增加皮質醇，並令粒線體效率下降，進而加速老化。

建議：每日固定時間上床，創造安靜與昏暗的環境，確保每晚獲得7至8小時的高質量睡眠。 5. 減壓與正念實踐 長期的心理壓力會引發發炎及自由基過多，損害粒線體功能。

建議：透過冥想、深呼吸、音樂療法或寫作等方法，能夠幫助身心達到平衡。 6. 良好的人際關係 研究指出，與家人及朋友之間的良好連結比財富更能延長壽命。

社交互動有助於減少抑鬱與孤獨感，促進正向情緒的釋放，進而保護大腦及免疫系統。 7. 終身學習與保持好奇心 讀、學習新技能、藝術創作和音樂演奏等活動能夠刺激腦神經迴路，促進大腦活躍，從而減緩認知能力的退化。

如何保養粒線體？ 劉醫生解釋指，粒線體被稱為細胞的「發電廠」，隨著年齡增長，其數量與效率會下降，導致疲勞、免疫力降低及新陳代謝變慢。所以，若要延緩衰老，保護粒線體至關重要： 飲食：避免高糖及過度精製的澱粉，以減少血糖波動對粒線體的損害。 營養素：輔酶Q10、硫辛酸、B群維生素等均對粒線體的健康有益。 間歇性斷食：適度的空腹狀態可啟動自噬作用，有助於清除受損的粒線體。 運動：特別是低強度有氧運動(如Zone 2)，能夠促進粒線體的增生，提升能量效率。