70歲翁腰腹痛就醫 竟是「腹主動脈瘤破裂」　1微創手術成功挽救性命

近年來，隨著醫療技術的進步，許多曾被視為高風險的手術項目逐漸突破瓶頸。70歲的江姓老翁在突發劇烈腰痛與腹痛後，緊急送醫檢查發現罹患危及性命的腹主動脈瘤破裂。台中慈濟醫院心臟血管外科醫生鄭伊佐領銜的醫療團隊，面對這個直徑高達10公分，是正常動脈三倍大小的動脈瘤，採取最新穎的微創技術進行搶救。手術團隊運用血管內支架與血管內錨釘的複合式治療方案，克服了「瘤頸過短」的棘手問題，成功救回江姓老翁一命。

突破醫療現況 這項創新的手術方式不僅大幅降低手術風險，更縮短了恢復時間，讓病人在術後第三天就順利脫離呼吸器並轉入普通病房。 鄭伊佐醫生指出，腹主動脈瘤有「隱形炸彈」之稱，主要是因其早期症狀不明顯，容易被忽視。以這次個案為例，江姓老翁雖曾發現腹部有跳動性腫塊，但因未出現明顯不適而延誤就醫時機，險些造成無法挽回的後果。