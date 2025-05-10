8個方法 加速減肚腩

夏天到，肚腩固然要減，除了改善外觀之外，還可以減低慢性疾病風險，延人益壽。坊間有很多很多的短期減磅方法，短時間內都很有效，不過未必是可以持久的減重方法。以下提供8個減腩貼士，跟住做就可以健康地瘦下來。
整體消耗脂肪
首先，我們不可能針對肚腩消脂，必須是整體的脂肪慢慢消耗掉，以達到減腩的最終目的。同時也可減去危險的內臟脂肪。
1. 減吃澱粉質比減油脂更有效
研究發現，低碳飲食比低油飲食，即使攝取熱量相同，可以平均多減10磅體重，而兩者大約都失掉約2至3磅肌肉，代表低碳飲食比低油飲食更有效減脂。不過要留意是，我們亦毋須做到生酮飲食如此極端，將碳水化合物攝取減至稍低於一半身體所需熱量便已足夠。
2. 重塑飲食計劃，而非節食
減重，或維持健康體重，最終是需要一個能夠持之以恆的飲食計劃，而非一個短期的節食行為。因為節食完畢，飲食打回原形，身體最終也只會打回原形。如果低碳飲食可以結合一個更好的食物選擇，會是一個理想的飲食模式。例如避免一些高糖卻低纖的食物，如麵包、汽水等，改為高纖或高蛋白質食物，例如糙米、蔬菜、豆類、魚類及去皮雞肉等健康肉類，油脂則可攝取橄欖油等不飽和脂肪酸，取代豬油等動物油、肉類中的皮和脂肪等。
3. 養成運動習慣
運動有助消耗身體脂肪，其中一個原因是可以增加胰島素敏感度，身體毋須分泌那麼多胰島素之下，就可以減少將油脂推入脂肪細胞儲存，並讓肝臟消耗掉。世衛建議，成年人每周需要150分鐘中等強度的運動。
4. 舉重
舉重有助增加肌肉量，加快新陳代謝，增加熱量消耗，代表更有效減脂，以及更難囤積脂肪。
5. 細閱營養標籤
部分食物或飲品雖然自稱低糖、低卡或低脂，但事實上仍可能比其他同類產品高卡高糖。建議仔細閱讀營養標籤並作出比較，選擇一些更健康的食物。
6. 遠離加工食物
加工食物如零食、香腸、火腿、午餐肉等，當含有添加糖、大量鹽、反式脂肪等，除熱量高有礙減重，對健康亦有很多其他壞處。
7. 留意衣物有否變鬆多於磅數
只留意磅數，或令你感洩氣，以為減磅失敗，事實上如同時增肌減脂，磅數有機會沒有下降太多，因為肌肉比脂肪重。如果留意原有衣物有否變鬆，就知道身體是否變得纖瘦結實。
8. 選擇與健康飲食朋友外出
如果身邊人包括家人和朋友，都奉行健康生活和飲食的話，你的生活和飲食變健康將會更為容易和順利。