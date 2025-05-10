8個方法 加速減肚腩

夏天到，肚腩固然要減，除了改善外觀之外，還可以減低慢性疾病風險，延人益壽。坊間有很多很多的短期減磅方法，短時間內都很有效，不過未必是可以持久的減重方法。以下提供8個減腩貼士，跟住做就可以健康地瘦下來。

整體消耗脂肪

首先，我們不可能針對肚腩消脂，必須是整體的脂肪慢慢消耗掉，以達到減腩的最終目的。同時也可減去危險的內臟脂肪。

1. 減吃澱粉質比減油脂更有效

研究發現，低碳飲食比低油飲食，即使攝取熱量相同，可以平均多減10磅體重，而兩者大約都失掉約2至3磅肌肉，代表低碳飲食比低油飲食更有效減脂。不過要留意是，我們亦毋須做到生酮飲食如此極端，將碳水化合物攝取減至稍低於一半身體所需熱量便已足夠。

2. 重塑飲食計劃，而非節食

減重，或維持健康體重，最終是需要一個能夠持之以恆的飲食計劃，而非一個短期的節食行為。因為節食完畢，飲食打回原形，身體最終也只會打回原形。如果低碳飲食可以結合一個更好的食物選擇，會是一個理想的飲食模式。例如避免一些高糖卻低纖的食物，如麵包、汽水等，改為高纖或高蛋白質食物，例如糙米、蔬菜、豆類、魚類及去皮雞肉等健康肉類，油脂則可攝取橄欖油等不飽和脂肪酸，取代豬油等動物油、肉類中的皮和脂肪等。