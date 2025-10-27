8旬長者變孤僻誤認抑鬱症 就醫發現腦部萎縮患「認知障礙症」

認知障礙症和抑鬱症是影響老年身心健康的2大威脅。智症很少出現症狀急速惡化的情形，因為這是老化現象，通常需要較長的時間才發病，所以，如果是短時間如1至2周就惡化的病況，比較有可能是老年抑鬱症。

80歲謝老先生愈來愈「孤癖」，不與人交談，對任何事都沒興趣，家人以為老人家可能是老年抑鬱症，就醫診斷卻是認知障礙症，家人嚇了一大跳。衛福部彰化醫院精神科醫生陳羿行表示，臨床上很多認知障礙症患者的外在表現就像抑鬱症，也可能並存，最好是就醫擬妥治療及因應之道。

長輩變孤癖不愛講話 就醫以為抑鬱症竟是「認知障礙症」

「謝老先生最喜歡一個人縮在臥室，不說話，呆呆地坐著，眼神空洞，偶而說些『人生沒意義』之類的話。」謝老先生的兒子說，爸爸近幾個月來總是鬱鬱寡歡，原本還喜歡去種種花草，結果花草都枯萎了也不再理會；過去常會到鄰居、社區走動或到宮廟參拜，也變得不出門。謝老先生的兒子指出，他們研判近幾年來，母親及父親的朋友相繼離世，或許是因此而罹患抑鬱症，帶爸爸就醫檢查，沒想到卻是「認知障礙症」。

抑鬱症和認知障礙症很多相似病徵 但失智不可逆轉情況更糟

「家屬的反應通常是寧可是老年抑鬱症，也不要是認知障礙症，畢竟，認知障礙症幾乎不可能逆轉，情況會愈來愈糟。」陳羿行醫生說明，在一般人的認知，認知障礙症會變得時空混亂、出現語言及行為障礙等，其實，不只是這些較常見的症狀，認知障礙症的種類相當多樣，症狀與進展方式皆不同。例如：情緒變化、記憶力衰退、飲食習慣改變、睡眠障礙、日常對話量減少、社交退縮等，而這些症狀也可能是抑鬱症，也就是說，抑鬱症和認知障礙症有很多相似的病徵。