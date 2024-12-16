9歲女童癲癇原因竟是罕病 跨科合力「開顱手術」拆彈成功！

羅東博愛醫院神經外科醫生黃安平解釋，腦部出現滯水水囊現象的孔洞腦症屬罕病，目前成因不明，過去曾發生頭部創傷、嬰兒時期腦部缺氧、感染或出血等原因都有可能誘發孔洞腦症發生。

一名9歲女童今年初起突發癲癇症狀，甚至一個月內癲癇二度發作，先是左手疼痛而後全身抽蓄，嚇壞眾人。他院醫生為女童照電腦掃描卻一直找不出原因，直到近期再度癲癇發作，被轉送至羅東博愛醫院急症室治療，檢查後赫然發現大腦出現異常空腔及腦脊髓液淤積。

孔洞腦症成因不明 初期可能發生癲癇

腦部病變的診治必須與時間賽跑，兒童腦疾治療更攸關後續腦部發育，極具挑戰。羅東博愛醫院神經外科醫生黃安平解釋，腦部出現滯水水囊現象的孔洞腦症屬罕病，目前成因不明，過去曾發生頭部創傷、嬰兒時期腦部缺氧、感染或出血等原因都有可能誘發孔洞腦症發生。

而孔洞腦症好發症狀也因人而異，初期可能發生癲癇，也可能無症狀，但若遲未診斷並治療，恐使水囊愈積愈大，甚至造成周圍腦部壓迫、癲癇發作惡化，最後導致語言、智力、運動功能缺損。