9歲男童沒「門牙」陷自卑 原來是「阻生齒」作祟！

9歲張小弟活潑好動，個性開朗的他，卻因少了顆上門牙，讓他無法開懷大笑，深怕會受到同學們的嘲弄，加上講話「漏風」的問題也讓家人感到困擾，就醫檢查後發現，原來是是藏在牙齦內的阻生齒作祟！

阻生齒發生率極低 與曾撞傷、鎖骨顱骨發育不全有關 亞洲大學附屬醫院牙科部主治生楊晉瑜指出，一般來說，正門牙恆齒的出牙時間約介於6至8歲，因此家人誤以為患者缺牙症狀可能只是「長得比較慢而已」，於是沒有特別在意，直到發現孩子因為缺牙沒有自信，且開始抗拒上學，這才意識到問題嚴重，連忙帶來就醫，詳細檢查後發現原來是阻生齒惹的禍。 楊晉瑜表示，相較其他牙齒，上顎正中門牙阻生的發生率極低，僅僅約1/500，其中單側發生率遠遠大於雙側，常見原因為多生牙阻礙或牙胚異位，但若在幼年時曾有撞傷門牙病史，也可能會增加門牙阻生的風險，此外部分罕見疾病如鎖骨顱骨發育不全，往往也會伴隨著阻生門牙。

開窗手術加局部矯正治療 男童治療一年逐漸恢復 他強調，門牙阻生除了會影響美觀，還可能導致牙齒中線偏移、牙根彎曲，甚至影響同側側門牙及犬齒萌發，若延誤處理，除了增加治療的時間及難度外，更嚴重者可能需要將門牙拔除，後續只能製作假牙牙橋或是植牙復型，如能及早發現並妥善治療，大部分病人都會有相當良好的預後，在成年後也看不出以前阻生的痕跡。 經安排電腦斷層評估後，建議以開窗手術合併搭配局部矯正治療，首先會診口腔顎面外科生，將阻生上顎正中門牙以開窗手術方式露出，後續在上顎局部牙齒黏上矯正器，以矯正線牽引阻生牙，之後每三周至一個月回診調整，等到將阻生門牙拉至正確位置後，再進行第二階段重複微調，達到回復發音及咬合功能正常、外表美觀等效果，整體治療約需持續一年。