97%港人有頭髮問題 男士脫髮關過度電染事 gel頭後只用洗頭水可影響生髮

你有脫髮問題嗎？最近一項調查發現，有九成七港人有頭髮或頭皮問題，有逾半人因為頭髮少而自卑，頭髮健康專家顧問及桂圓美、髮再生創辦人黃創安指，脫髮問題可能與過度電髮及染髮有關，建議有染髮或電髮習慣的人士，最好定期進行頭髮及頭皮保養及監察，以保持頭髮健康。如頭皮已出現明顯問題如敏感、痕癢，甚至脫髮，就應盡早找出問題根源，以免問題進一步惡化。

生活易在2月進行港人頭髮護理習慣意見調查，以網上問卷訪問543名受訪者。結果發現，有高達97%港人有頭髮或頭皮煩惱，53%女士的頭髮問題為乾枯開叉、易打結；男士的頭髮問題主要圍繞脫髮，包括頭髮稀疏、髮線向上移/M字額出現等。對於頭髮問題，男士比女士消極。

染電 髮 破壞頭髮

港人愛好染電髮，48%受訪者有染髮或電髮的習慣，女士平均每年染髮3.5次，男士平均每年染髮4.2次。71%受訪者在染髮或電髮後出現了斷髮、脫髮、頭皮痕癢、刺痛、敏感或脫髮的情況，但73%表示會繼續進行染髮或電髮。

黃創安指，電髮及染髮過程中的高溫及化學物質會破壞頭髮的角蛋白結構及鱗片層，使頭髮能改變形態及上色，但同時會導致頭髮變得乾燥、脆弱，並容易斷裂。而自行在家中染髮風險更高，此舉有機會因用家選擇之染髮劑質量、不當使用染髮劑，或不正確之染髮前後護理，而令頭髮及頭皮同時受損。