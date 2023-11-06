ADHD年輕人易引發情緒問題

人生每一個階段也會面對不同的挑戰。而大學階段正是身心發展最迅速的時期，在很多事情上需要更獨立自主，對執行能力及自律性的要求更高。有些年輕人因為無法適應生活上的轉變，人生變得一團糟，甚至誘發情緒問題。直至找精神科醫生尋求協助，才發現跟專注力不足及過度活躍症(ADHD)有關。
精神科專科醫生汪嘉佑解釋，ADHD是一種腦部發展障礙，主要源於腦部神經傳遞物質失衡，成因跟先天、後天，以及環境因素都有關係。「有研究發現，如果爸爸年紀較大，或懷孕時期曾暴露於風險中，如母親懷孕期間酗酒，或出生時未足月等，下一代有專注力不足的風險較大。而後天因素包括成長環境，孩子的營養，腦部有否受過創傷等。」
阻礙學業及事業發展
汪嘉佑續指，不少ADHD的青少年總不明白，為何無論在學業和人際關係諸事不順。追溯起他們的童年，常被師長投訴性格過分活躍、經常發白日夢、做功課時經常「郁身郁勢」。課堂上也有不少衝動的行為，例如未舉手便發言，或者要他排隊便十分辛苦。可以想像，ADHD兒童的成長過程中，甚少獲得讚賞，一般都會較為自卑。而隨年齡增長，過度活躍徵狀會逐步減少，但面對學業及社交環境愈來愈複雜，他們會遇到更多情緒調節、社交技巧，以及執行功能的問題。
由於患者做事往往容易出錯，直接阻礙學業及日後的事業發展。有研究顯示，同一工種，ADHD患者較難達到較高的職位。加上本身較衝動，社交方面難以維持長久的關係。離婚率、濫藥、酗酒、吸煙、未成年懷孕的機率都較常人高。
補充腦部傳遞物質
孩童階段是建立良好習慣的重要時機，如到大學時期才覺察到一直碰壁是跟ADHD有關，可能人生已經錯失了很多。及早對症下藥，重新尋回生活的規律，有機會逆轉人生。目前，治療ADHD成年患者以藥物治療為主，並配合心理教育及行為訓練。藥物以中樞神經刺激劑作為一線治療，例如Lisdexamfetamine(利右苯丙胺)，以及Methylphenidate(哌醋甲酯)，均有不同的配方和藥效持續時間，最長可達14小時。這類藥物可以直接令腦內多巴胺及去甲腎上腺系統重新活躍起來，補充腦部的傳遞物質。數據上，近八成患者用藥後有效減低衝動行為，專注力有所提升。
重拾專注力
汪嘉佑憶述一個深刻的個案，病人是一位外國留學生，當踏入大學階段，很多事情需要自己處理，令他十分吃力。學業不順，想跟朋友搞生意，又跟夥伴合不來，身心受壓，更患上抑鬱症。藥物雖可紓緩症狀，但他發覺自己的專注力及執行力都有很大問題。了解過成長背景，汪嘉佑診斷他患有ADHD。 「記得他服藥後第一個反應是，原來世界可以那麼安靜，能集中的感覺是那麼好。」用藥後3個月，集中力及組織力都有進步，患者慢慢發展出適合自己的生活方式，為自己定立清晰的時間表，自信心亦重新建立起來。