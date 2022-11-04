AED急救心臟病 可保命

香港每年有超過6千宗心臟驟停個案，據2015年港大醫學院的數據，院外心臟驟停個案的存活率只有1.25%。香港復甦學會創辦人暨資深急救專家曾智豪指出，自動心臟除顫器(AED)是針對心臟病突發患者而設的急救設備，可減緩他們快速下跌的生存機率，如在發病3分鐘內使用AED，可將存活率提高至70%。

曾智豪表示，很多心臟病突發的患者於心臟驟停時會出現心率紊亂情況，需要透過電擊治療停止不尋常的心率。「心臟驟停個案每分鐘的生存機率會下降7%至10%，如案發時未有得到適當處理，生存的機會微乎其微。但如果可以及時進行電擊治療並配合心肺復甦法(CPR)，存活率下跌的速度會減慢至每分鐘下跌3%至4%，讓患者有足夠時間等待救護員到達。」