AED急救心臟病 可保命

香港每年有超過6千宗心臟驟停個案，據2015年港大醫學院的數據，院外心臟驟停個案的存活率只有1.25%。香港復甦學會創辦人暨資深急救專家曾智豪指出，自動心臟除顫器(AED)是針對心臟病突發患者而設的急救設備，可減緩他們快速下跌的生存機率，如在發病3分鐘內使用AED，可將存活率提高至70%。
曾智豪表示，很多心臟病突發的患者於心臟驟停時會出現心率紊亂情況，需要透過電擊治療停止不尋常的心率。「心臟驟停個案每分鐘的生存機率會下降7%至10%，如案發時未有得到適當處理，生存的機會微乎其微。但如果可以及時進行電擊治療並配合心肺復甦法(CPR)，存活率下跌的速度會減慢至每分鐘下跌3%至4%，讓患者有足夠時間等待救護員到達。」
設備數量少
香港的AED設備數量遠低於國際水平，是存活率低的主要原因，平均逾14,000人用一部AED，覆蓋率偏低。而市民對於AED的認識亦未夠深，曾智豪解釋，一般市民就算沒有急救背景，只要根據AED的聲音指示，其實都可以安全及有效地進行電擊治療。「當然，如果可以配合心肺復甦法，成效會更好。」惟曾智豪認為，就算是完全不懂急救的市民，只要他在短時間內在現場找到AED，而又成功做到一個有效的電擊治療，就算跳過心肺復甦法，其實亦有機會拯救患者。
甚麼情況下要用AED？
要救活人命，要有基本知識，到底甚麼時候應該用AED？一般市民如果遇到有人心臟病發、突然暈倒，或昏迷沒有呼吸的人士，首先要確認他們是否暈倒，可以輕拍傷者膊頭，觀察傷者的胸口有沒有明顯起伏，如傷者對聲音及輕拍均沒有反應，就符合使用AED的條件。市民亦應盡早報警求助，同時尋找附近的AED及懂得急救的人士幫忙。
AED急救程序
Step1：雙手輕拍傷者膊頭，檢查傷者是否有反應；
Step2：抬高傷者頭部檢查呼吸；
Step3：為傷者戴上口罩(如沒有口罩可用衣物輕蓋)；
Step4：掀起傷者衣物；
Step5：將AED機的電極片貼於傷者身上；
Step6：確保沒有人接觸傷者；
Step7：進行心肺復甦法(如不懂可跳過)。
重複6及7直到救護車抵達。
注：疫情期間跳過人工呼吸步驟。