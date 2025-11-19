AI穿戴式裝置 護心救心

AI的發展不但提高工作效率，更可「救人一命」。智能手環和智能手錶等的人工智能穿戴式裝置日漸普及，其監測實時心跳、步數及運動強度功能，在身體危急關頭發出警示，讓使用者提高警覺。不過，根據香港心臟專科學院一項問卷調查，本港三分一人從未使用過，當中六成人表示「沒有需要」，同時，心血管高危人士的使用率亦較低。 香港心臟專科學院院長徐健森醫生指，「這些裝置可以增加使用者運動量及提升對健康指標的關注。同時有助早期識別潛在健康問題，真正實現預防優先的理念。」

意識有待提升 該調查於今年9至10月期間進行，訪問了493名市民。對於從未用過相關產品和認為沒有需要的受訪者，香港心臟專科學院義務秘書陳穎思醫生指出，「數據反映出部分市民的自我健康監測意識仍有待提升。」徐健森強調，「重點是讓市民對裝置有一定認知，並意識到有助有需要的病患作健康監管。」 調查亦發現，心血管高危人士(如長者及慢性疾病患者)的使用率相對較低。陳穎思認為，「需要加強教育及支援，協助長者和慢病患者克服使用障礙，使AI技術真正融入日常生活，幫助市民及早識別風險，主動守護心臟健康。」 養成健康行為 香港心臟專科學院會董陳裕豪醫生指，AI穿戴式裝置有助促進養成健康行為，例如增加運動量和關注健康指標。研究顯示，智能裝置能提升運動參與率和改善服藥及覆診等健康行為，尤其是慢性病患者和長者。調查顯示，逾半受訪者在出現異常警號時會主動求醫，約三成曾因數據異常而就診，「這些結果顯示AI分析對於及早識別健康風險具有重要意義。」 調查顯示，AI異常提示偶爾引起使用者焦慮。陳裕豪提醒，「數據僅供參考，應尋求專業意見，切勿依賴設備自行診斷，以確保健康。」