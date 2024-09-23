AI評估心腦血管疾病風險 助及早預防

由港大醫學院研發的華人個人化心腦血管疾病風險評估模型(P-CARDIAC)，利用人工智能技術，能夠快速為華人評估10年內的心腦血管疾病風險。研究團隊將開展HEARTWISE大型研究，評估P-CARDIAC在香港臨床環境中使用的成效，期望可納入公院臨床常規應用。 港大醫學院內科學系心臟科臨床教授姚啟恒表示，心臟病及腦血管疾病在本港主要死因之中排第三及第四，若合併計算更進佔第二位，僅次於癌症。「年齡愈高患心腦血管病的風險愈高；加上香港人口愈趨高齡化，可預計高風險人士愈來愈多。」

減低25%死亡率 如果能夠在心腦血管疾病管理做好預測與預防，將有助減低相關死亡率25%。港大醫學院護理學院及公共衛生學院助理教授徐詩鈴認為，「有效的風險評估工具，能夠及早識別高風險患者加以介入，並作出個人化管理，讓患者更清楚自己的風險狀況，增加治療依從性，醫療資源亦得以重新分配，用得其所。」 預測10年患病風險 P-CARDIAC便是首個由人工智能驅動、基於大數據的預測模型，準確預測華人的心腦血管病風險。徐詩鈴解釋，「P-CARDIAC利用醫管局2006年至今的數據，透過超過120種參數包括年齡、身體質量指數、藥物處方資料、血壓、糖化血色素、膽固醇、門診使用紀錄等，可以快速評估並預測患者在10年內發生心腦血管疾病風險；更可形象化地表達，如使用某些藥物之後，能夠將患病風險延遲多久，藉此讓醫護人員與患者討論後續的疾病管理。」

