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健康
2023-09-25 17:52:45

ALK肺癌易上腦 患者望得藥費資助

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腦轉移

肺癌是查港最常見癌症，亦造成最多癌症死亡個案。其中一種肺癌的基因突變間變成淋巴瘤激酶(ALK)，多達三至四成患者會出現腦轉移。現時新一代標靶藥物能夠有效控制腦轉移症狀，惟藥費高昂，癌症資訊網慈善基金希望政府能將有關藥物納入安全網，令更多患者受惠。

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出現頭痛、癲癇症狀

ALK屬其中一種非小細胞肺癌的基因變異。當肺癌進入第四期，即癌細胞已出現遠端轉移，而ALK肺癌則常出現腦轉移，而根據出腫瘤於腦內的不同位置，或出現頭痛、癲癇等症狀，令患者苦不堪言。

(左起)臨床腫瘤科專科醫生鄭志堅、確診第三期ALK基因突變型肺癌患者Jennifer及癌症資訊網慈善基金主席方嘉儀。

(左起)臨床腫瘤科專科醫生鄭志堅、確診第三期ALK基因突變型肺癌患者Jennifer及癌症資訊網慈善基金主席方嘉儀。

突破血腦屏障

治療晚期ALK肺癌，雖然有不少藥物選擇，但當出現腦轉移的時候就較難處理，因為大腦有血腦屏障，會選擇性阻隔企圖進入大腦的物質，並非所有抗癌藥都可進入腦部發揮作用。幸而新一代的ALK標靶藥有更好的血腦屏障穿透能力，有效控制相關徵狀，並可減少或延其他腦轉移治療如手術及放射治療等。

血腦屏障

腦內血管周邊結構與身體其他部位不同，血液內非所有物質都可穿透出來。

重視腦轉移療效

癌症資訊網慈善基金一項肺癌患者調查發現，多達92%患者認為考慮新療法時，對腦轉移的療效是最重要的因素之一，與存活期一樣重要；而腦轉移帶來的精神壓力，近半患者認為屬極高。另一方面，對於接受新療法，最大的障礙是缺乏政府資助難以負擔藥費，接近九成患者有此想法，也有26%患者曾因經濟問題而停藥。癌症資訊網慈善基金希望政府能將新一代ALK肺癌標靶藥納入安全網，讓更多患者受惠。

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