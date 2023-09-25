ALK肺癌易上腦 患者望得藥費資助

肺癌是查港最常見癌症，亦造成最多癌症死亡個案。其中一種肺癌的基因突變間變成淋巴瘤激酶(ALK)，多達三至四成患者會出現腦轉移。現時新一代標靶藥物能夠有效控制腦轉移症狀，惟藥費高昂，癌症資訊網慈善基金希望政府能將有關藥物納入安全網，令更多患者受惠。

出現頭痛、癲癇症狀 ALK屬其中一種非小細胞肺癌的基因變異。當肺癌進入第四期，即癌細胞已出現遠端轉移，而ALK肺癌則常出現腦轉移，而根據出腫瘤於腦內的不同位置，或出現頭痛、癲癇等症狀，令患者苦不堪言。

突破血腦屏障 治療晚期ALK肺癌，雖然有不少藥物選擇，但當出現腦轉移的時候就較難處理，因為大腦有血腦屏障，會選擇性阻隔企圖進入大腦的物質，並非所有抗癌藥都可進入腦部發揮作用。幸而新一代的ALK標靶藥有更好的血腦屏障穿透能力，有效控制相關徵狀，並可減少或延其他腦轉移治療如手術及放射治療等。