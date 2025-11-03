ALK肺癌 容易腦轉移

吸煙被視為肺癌的主要風險因素之一，但非吸煙年輕人亦可能患病，而且確診時已經出現「腦轉移」，這些患者或帶有ALK基因突變。針對治療ALK基因突變肺癌，近年出現第三代ALK抑制劑，可突破血腦屏障，有效延長患者的存活期，並預防及減緩腦轉移惡化。
臨床腫瘤科專科醫生張文龍指，肺癌早期徵狀不明顯，持續咳嗽或小量咳血已是警號之一，「之後或有聲音沙啞、呼吸急促等情況；若有食慾不振、支氣管炎或肺炎不斷發生、體重下降，已是較後期的表現。」
患者相對較年輕
ALK基因突變屬非小細胞肺癌中第二常見的基因突變類型，患者相對較年輕，中位數約52歲，亦不乏三十多歲的患者，而且幾乎全為非吸煙或輕度吸煙者，惟確診時八至九成為第三或四期，常伴隨腦、肝轉移、胸膜或心包積液。張文龍續指，「由於患者與傳統肺癌風險因素不同，容易被忽視而導致延遲診斷。」
腦轉移或致神經認知障礙
ALK肺癌容易出現腦轉移，由於腦部有血腦屏障，原本功能用於阻擋外來物質進入腦部，只容許特定養分進入，令治療癌細胞腦轉移的難度大為提高。出現腦轉移的患者，視乎受影響位置，或出現腦水腫、顱內壓升高、頭痛、癲癇、神經認知障礙、單側肢體無力、視覺或聽覺問題等，過半患者表示生活質素有所下降。
成功突破血腦屏障
過往化療為晚期ALK肺癌一線治療，惟針對性欠佳，亦未能突破血腦屏障，患者整體存活期僅12至18個月。及後第一代ALK抑制劑面世，延長存活期至28個月；第二代藥物改善部分腦轉移情況，惟復發率仍有20%至30%，並需要放射治療助，或加重腦水腫。近年第三代ALK藥物推出，療效比第一代藥物顯著。
研究對比第一代及第三代ALK抑制劑，第一代的無惡化存活期中位數約9.1個月，第三代至5年時間並未到達，60%患者5年無惡化，療效較持久；而腦轉移惡化/死亡風險，相對第一代藥物，第三代可大減94%；至於本身已有腦轉移患者，第三代藥物的客觀緩解率達六成，有49%更是完全緩解，腦部找不到癌細胞；未有腦轉移患者的5年預防機率達96%，比第一代的27%好得多。
腫瘤完全消失
張文龍分享一名46歲外籍男士ALK肺癌個案，2024年4月確診，雖無腦轉移，但右胸膜、肺門淋巴及縱隔淋巴擴散，屬第四期。先採用第二代ALK抑制劑治療，惟有些病灶好轉，同時有地方變差，於是約3個月後轉用第三代藥物。結果反應良好，後續檢查發現腫瘤慢慢縮小至完全消失，至今仍受控，除血脂過高及肥胖外，無其他副作用，並轉介心臟科跟進血脂問題。
張文龍補充，第三代ALK抑制劑或帶來體重上升、膽固醇上升、高血壓、失眠、情緒低落、腹瀉或便秘等副作用，患者應與醫生商討最合適的治療方案。