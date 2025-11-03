ALK肺癌 容易腦轉移

吸煙被視為肺癌的主要風險因素之一，但非吸煙年輕人亦可能患病，而且確診時已經出現「腦轉移」，這些患者或帶有ALK基因突變。針對治療ALK基因突變肺癌，近年出現第三代ALK抑制劑，可突破血腦屏障，有效延長患者的存活期，並預防及減緩腦轉移惡化。 臨床腫瘤科專科醫生張文龍指，肺癌早期徵狀不明顯，持續咳嗽或小量咳血已是警號之一，「之後或有聲音沙啞、呼吸急促等情況；若有食慾不振、支氣管炎或肺炎不斷發生、體重下降，已是較後期的表現。」

患者相對較年輕 ALK基因突變屬非小細胞肺癌中第二常見的基因突變類型，患者相對較年輕，中位數約52歲，亦不乏三十多歲的患者，而且幾乎全為非吸煙或輕度吸煙者，惟確診時八至九成為第三或四期，常伴隨腦、肝轉移、胸膜或心包積液。張文龍續指，「由於患者與傳統肺癌風險因素不同，容易被忽視而導致延遲診斷。」 腦轉移或致神經認知障礙 ALK肺癌容易出現腦轉移，由於腦部有血腦屏障，原本功能用於阻擋外來物質進入腦部，只容許特定養分進入，令治療癌細胞腦轉移的難度大為提高。出現腦轉移的患者，視乎受影響位置，或出現腦水腫、顱內壓升高、頭痛、癲癇、神經認知障礙、單側肢體無力、視覺或聽覺問題等，過半患者表示生活質素有所下降。