BBQ藏致癌危機！掌握燒烤4招秘訣降患癌風險

天氣轉涼最適合的就是一班人一起燒烤。但是研究指燒烤（BBQ）的煙熏過程中有機會產生致癌物，危害身體健康。繼續閱讀，掌握燒烤秘訣降低患癌風險。 BBQ為甚麼會產生致癌物？ 燒烤會產生煙霧，而煙霧中的多環芳烴（PAH）和雜環胺（HCAs）就是致癌的主因之一。人體吸入大量多環芳烴後會導致呼吸道疾病和基因突變。多環芳烴除了可以透過呼吸系統進入身體外，亦經消化系統入侵我們。近年更有進一步的研究指這種物質更可通過皮膚進入體內，所以即使沒有進食燒烤食物，只要是曝露在環境之中亦有機會接觸到致癌物質。

燒烤前先醃漬肉類 加拿大圭爾夫大學曾就燒烤和癌症的關係作出研究並發現燒烤前先醃漬肉類能夠防止致癌化合物的產生，尤其使用啤酒或黑啤酒醃漬更為有效。研究補充，啤酒含有抗氧化劑，能中和碳氫化合物，所以能預防羥基檸檬酸、多環芳香烴碳氫化合物等有害物質產生。若不想使用啤酒醃漬，亦可選擇在烤肉前30分鐘用蜂蜜、醋、油、檸檬汁及香草替代；效果亦同樣顯著。 預先加熱肉類 想享受健康的燒烤，美國癌症研究中心建議可以燒烤前先在焗爐或微波爐中加熱肉類。事先把食物預熱再烤能縮短高溫烹調的時間，有效降低羥基檸檬酸和多環芳香烴碳氫化合物等有害物質形成。 中秋烤肉 營養師推「1種肉」有助控糖、促進腸道蠕動 但要留意鈉含量