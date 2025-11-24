BIZ勝派丨領先醫療保障 保柏香港全方位籌謀 創新Blua Health通行證 為健康啟航

「我們從服務開始建立關係，而不是先賣你一份保險。」保柏香港保險業務總經理陳宇文Yuman直言，保柏香港(下稱：Bupa HK)不單純是一間領先醫療保險公司，還具備自家醫療機構，透過Blua Health App整合廣泛的醫療保健服務，秉持「Together For Your Health」的信念，為大眾提供周全的醫療保護網。最近Bupa HK推出創新「Blua Health通行證」，即使並非保險客戶也能訂購的門診醫療服務計劃，打破業界慣常的「門診附加保障」做法，體現保柏「從服務建立關係和信任」，與大眾同行，為健康啟航。

從Bupa Hero到Global Prestige 客戶需要全覆蓋 沉重的醫療負擔會影響社會和諧，因此政府近年積極推廣自願醫保(VHIS)，減輕大眾一旦接受治療時的財政壓力。同樣有提供不同VHIS組合的Bupa HK，Yuman特別提到不同消費族群往往需要適切的照顧。他續說，「我們有一款叫『保柏非凡自願醫保計劃(精選)』(簡稱：Bupa Hero (Core))的產品，特別針對年輕人和職場新鮮人設計，提供簡單、保費較低的醫療保障，鼓勵他們及早投保。該產品設有高自付額的選項，超過的部分才由保險公司負責，這樣可提升保單的可負擔性，且價格合理和保障充足。同時，Hero Core具備市場獨有的『漸進式保障』：當發生重要人生事件後，會員可毋須重新核保，直接升級至更高級別的計劃，保障更全面。」他又指該產品亦深受中年客戶歡迎，皆因能讓他們用合符預算，以較低保費獲得一定程度的保障。「同時，也有一群中產以上的族群，像雙薪家庭、有小孩的上班族。他們收入較高，願意花費購買更全面的保險。因此今年初我們加推簡稱Global Prestige (Signature) 的『環球優越自願醫保計劃(至臻)』高端醫保計劃，提供全球範圍的尊尚保障，如海外住院按金保證或墊支服務，又不設終身保障限額，讓受保人更安心。」他強調Bupa HK從不同勞動階層，以至高淨值客戶均有適切的產品，照顧不同需要。

Blua Health通行證 預防勝治療 正如引言提及，Bupa HK不止醫療保障，更從多方面參與來提升公眾健康意識。Yuman表示不少人忽略「小病看醫生」的重要性，「很多VHIS計劃主要提供住院保障，換句話說，當患上頑症或發生重大意外時才用得著；惟這些產品大多數不包含門診保障，日常需要看普通科或專科醫生時，就要自掏腰包。」他認為大眾應該視看普通科甚至專科醫生為守護健康的最前線，故Bupa HK最近推出了「Blua Health通行證」，提供3種不同級別計劃，費用由250港元起，涵蓋逾20種專科，方便客戶自主管理健康。「這不是保險產品，也跟你的保險無關。這是一項訂購制的門診醫療服務計劃，購買後一般於兩個工作天內發出，讓大家快速啟動健康管理。」 Yuman又強調，無論有沒有健康狀況，任何人士只要註冊及登入Blua Health App，或從官方網站即可購買「Blua Health通行證」。以年費780港元的「Blua Health升級通行證」為例，已包含10次普通科診症和5次專科診症，每次診症連藥物僅需支付80至240港元，以優惠價錢享受優質醫療服務，非常適合需要頻繁醫療互動的人士。而且當訂購「Blua Health通行證」後，還可以獲得診斷與影像檢查的折扣。他舉例，如擔心有癌症風險，想做血液檢查，透過選購通行證，預約化驗室，甚至做健康檢查。「這樣讓預防醫療保健變得更容易實踐、更可負擔，客戶亦可致電熱線(8100 0456)即可優先預約服務。」

Blua Health通行證屬於訂購制的門診醫療方案，毋須核保，即買即用。

整合Blua Health App 保險到醫療一條龍 近年Bupa HK積極推動「Together for Your Health」理念，除致力在不同產品線外，早前更完成原本myBupa App轉移至Blua Health App的整合工程，讓客戶從保險、醫療服務至智能保健體驗，均能在同一平台下進行。Yuman解釋，「一般保險公司提供的App，通常只能讓客戶查看保單、提交索償、查詢保障範圍，屬『會員專區』性質。但我們的做法更進一步，把醫療服務整合進來，將所有功能都集中在Blua Health App裡面。」整合後的Blua Health App，客戶可預約由指定醫療服務供商者所提供的各式門診、接種疫苗、心理健康管理或營養諮詢等，甚至進行視像診症。此外，App更加入多項AI健康功能，包括AI Health Shot快速評估身心健康、AI Fit PT人工智能健身教練打造日常鍛煉計劃，以及AI心血管評估工具，協助用戶主動管理健康。當然針對保障部分，客戶仍可以查詢保單與保障餘額、進行免找數的診症流程，或提交大手術時預先授權申請等，將保險與醫療服務整合為一體，真正實現一站式、無縫的健康照護體驗。

打造真正以人為平的健康平台 正因為Bupa HK擁有自家醫療機構，才促使Yuman思考如何為品牌長遠發展，打造真正以人為本的健康平台。針對長者健康照護的一些願景，他確實有些想法。「我們現在已有居家護理服務，規模不大但正在擴展中。因為很多時候，長者並非不想看醫生，而是以『交通不便、行動不便、不想麻煩家人』理由推搪。」 至於有見港人北上看病愈趨普及，Yuman指本身Bupa業務的一部分已包含環球醫療機構合作，故針對大灣區的跨境免找數服務一早已有。「坊間同業或以人壽保障為主，他們的客戶群中，有很多是來自內地訪客而造就的客戶結構，令他們必須在大灣區加強醫療網絡布局來滿足需求。」他表示Bupa HK客戶以香港人為主，「所以我們的大灣區網絡，重點在於提供『方便性』，為客戶跨境接受醫療時提供安心。」

Yuman認為Blua Health通行證的推出，為港人輕鬆解鎖健康管理。

