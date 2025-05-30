BMR提升｜增加肌肉/飲水等5招 分秒消脂無難度

體溫每上升1℃，代謝率會提高近一成，但太高溫可能會令身體中暑，所以浸浴的水溫不直超過40℃。(互聯網圖片)

人體無時無刻在運作，快慢就視乎新陳代謝速度而定，其中基礎代謝率(BMR)和每日所需總熱量(TDEE)是人體靜止和活動時，一整天所需要的熱量。代謝率愈高則所需熱量亦愈高，令人容易食極唔肥。年齡、性別和健康狀況等都會影響代謝率。以下有5種能提高基礎代謝率的方法，想瘦身一定要學！

1. 有氧運動

我們不只在運動時燃燒脂肪，運動後仍有「悶燒效應」，每運動一次，脂肪會持續燃燒6小時。

2. 增加肌肉

肌肉可以消耗多達百多卡路里熱量，遠高於是脂肪，所以肌力訓練是減肥的關鍵之一。